Расселл обрел уверенность в машине с первого круга
По словам британского пилота, первые полдня тестов в Барселоне принесли команде Williams гораздо больше позитивных новостей, чем просто сам факт выезда на трассу
В прошлом году автомобиль команды Williams смог появиться на трассе только на третий день предсезонных тестов. Из-за этого сегодня, в первый день испытаний в Барселоне, к британской команде было приковано определенное внимание. Обошлось без неприятных сюрпризов: Джордж Расселл только за первую половину дня проехал 73 круга – после чего поделился с журналистами позитивными впечатлениями.
«Я бы сказал, что машина управляется заметно лучше, чем прошлогодняя. С первого же круга у меня была уверенность в машине, понимание того, когда она выходит на предел возможностей – в прошлом году я не мог сказать этого, – заявил пилот на состоявшейся в середине дня пресс-конференции.
Год назад первые круги были весьма пугающими, уверенность в машине приходила очень медленно. Сегодня позитивные изменения в этой области очень заметны. Теперь нам надо увеличить уровень прижимной силы и посмотреть, сможем ли по времени на круге выйти на тот же уровень, что соперники.
Важно, что сейчас нет никаких проблем с тем, как собрана машина. Все детали встают на свои места, и машина с этой точки зрения также гораздо лучше прошлогодней».
По ходу утренней сессии Расселл показал шестое время из десяти пилотов, меньше чем на секунду отстав от показавшего лучший результат Валттери Боттаса на Mercedes. С одной стороны, британец использовал мягкие шины С4, в то время как все остальные пилоты показали свои лучшие времена на более жестких составах С2 и С3. С другой, результат Расселла оказался на полсекунды лучше, чем его время в квалификации прошлогоднего Гран При Испании.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Среда
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Кирилл Качнов
Расселл обрел уверенность в машине с первого круга
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