Расселл об упущенных очках: Очень обидно, но типично для Williams

Джордж Расселл шел восьмым на Гран При Штирии и претендовал на первые для Williams очки в 2021 году. Однако затем у британца возникли проблемы с давлением воздуха в пневматической системе. Из-за этого гонщик потерял 15 секунд на пит-стопе, откатился в хвост пелотона, а затем и вовсе был вынужден сойти.

Расселл отметил, что такое невезение свойственно его команде и пожалел об упущенном шансе.

«Очень обидно, – сказал Расселл в эфире Ziggo Sport. – В гонках не бывает просто и не бывает... Справедливо? Но это неподходящее слово. Тут мы сами творим свою удачу, и сегодня что-то пошло не так.

Что касается нас, то мы не едем стабильно, и такие ситуации типичны. Не знаю, что тут думать или говорить. Всем в команде очень обидно. Они так много трудились, мы так долго ждали [попадания в очки].

Эти очки стали бы огромным достижением. Не только для нашего командного духа. Я был быстрее Алонсо и мог стать седьмым. Эти 6 очков были бы огромным достижением Williams».