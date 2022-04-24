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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Расселл об итогах уик-энда: У меня боли в спине и груди

Пилот Mercedes пожаловался не на скорость, но на козление

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Расселл об итогах уик-энда: У меня боли в спине и груди
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Заезды Гран При Эмилии-Романьи проходили преимущественно на влажной трассе. Помимо проблем со сцеплением, это означало еще и то, что значительную часть дистанции на трассе было запрещено активировать открытие крыла DRS.

Для склонных к козлению болидов Mercedes это означало повышенную тряску на прямых, так как открытие крыла позволяло снизить прижимную силу и уменьшить негативный эффект. И финишировавший четвертым Джордж Расселл признался, что ему пришлось в Имоле очень нелегко.

«Когда машина хорошо настроена и шины правильно прогреты, то болид ведет себя неплохо, – сказал Расселл о Mercedes. – За исключением тряски. Вот это тряска из-за козления – она прям выбивает из тебя душу. Я ничего сильнее в жизни не испытывал.

Я очень надеюсь, что мы найдем решение, я надеюсь все команды найдут решение, потому, что так же жить нельзя. В этот уик-энд у меня прям болит спина, у меня впервые боли в области груди, но это все жертвы, которые нам приходится приносить ради быстрых кругов».

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