Джордж Расселл и Валттери Боттас вели по ходу Гран При Эмилии-Романьи спор за девятую позицию, когда британец попробовал при помощи DRS пройти соперника на стартовой прямой.

Тот начал смещаться в сторону, вынудив Расселла выехать на сырой асфальт. Джордж утратил контроль над машиной, ее бросило на Mercedes, что привело к серьезной аварии и остановке гонки красными флагами.

Оба пилота остались очень недовольны случившимся. Расселл, выбравшись из кокпита, подошел к Mercedes и легонько стукнул Боттаса по шлему. Позже он сказал, что в тот момент спросил финна, «не хотел ли он убить их обоих». Валттери в ответ показал средний палец.

Позже, общаясь с журналистами, гонщик Williams дал понять, что видит в случившемся желание Боттаса не пропустить вперед именно его – не секрет, что именно Расселл является наибольшей угрозой для продолжения выступлений финна в Mercedes.

«У нас есть джентльменское соглашение, – сказал Расселл. – Когда тебя настигает более быстрая машина с использованием DRS, ты не должен в самый последний момент дергать руль.

Я разогнался, поймал слипстрим, сместился в сторону – и в этот самый момент Валттери тоже начал медленно смещаться, выдавливая меня с траектории на мокрый асфальт.

Даже в сухих условиях на обычной трассе это очень опасно, у уж здесь и подавно – очень узко, прямая имеет изгиб, а на ней мокрые пятна. Очень неудачно, что все это привело к аварии.

Но если гонщики допускают подобное небольшое смещение, столкновение практически неизбежно. Да, оно совсем незначительное, но когда вы мчитесь на скорости 350 км/ч, а соперник впереди на 50 км/ч медленнее, все очень серьезно».

Он добавил: «Понятно, что в тот момент я очень испугался и разочаровался в нем. Мы сражались за девятое место. Для него девятое место – это вообще ничто. Оно просто не имеет значения. Он совершил маневр, который вы можете совершить, когда на кону победа, а вы на последнем круге.

И тут возникает вопрос – а зачем ему это в споре за девятое место. Возможно, будь там другой гонщик, он бы так не поступил. Все это сразу пришло мне в голову.

Да, это не полностью его вина, но думаю, это и не полностью моя вина. В любом случае, аварии можно было избежать. Думаю, для судей это может стать хорошим примером, как небольшое смещение проводит к столкновению».

Расселл отметил, что понимает и раздражение Валттери: «Думаю, он считает это моей ошибкой. Уверен в этом.

Но также он знает, насколько быстро сближаются машины, когда ты позади и используешь DRS. И знает, что поступать таким образом неправильно.

Если ты сражаешься за победу на последнем круге – тогда. возможно, и да. Но не в середине гонки в споре за девятое место».

Боттас, со своей стороны, рассказал о собственной позиции.

«У меня были сложности с прогревом сликов, – объяснил гонщик. – Джордж подобрался близко и пошел в атаку в том месте, где есть всего одна сухая траектория.

Я пока не видел повтора, но там хватало ширины для двух машин. Не знаю, о чем он думал, но это полностью его вина».

Валттери также объяснил, что не слышал вопроса Джорджа про «убить нас обоих», но решил в любом случае не ввязываться в дискуссию на месте аварии, предпочтя вместо слов использовать уже упоминавшийся жест.

Дополнительная информация: Том Говард