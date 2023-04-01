Расселл о втором месте в квалификации: Машина словно ожила

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Мельбурне Джордж Расселл в седьмой раз за карьеру будет стартовать с первого ряда. После первых квалификационных попыток пилот Mercedes был только четвертым, но отличный круг под клетчатым флагом вывел его на второе место.

«Такого мы не ожидали, это точно, – признался британец. – Пришлось серьезно поработать и на базе, и здесь, в Мельбурне. И в итоге у нас получилось. Машина буквально ожила, а мне удалось проехать круг на пределе возможного.

Скажу честно, я даже немного разочарован, что не смог завоевать поул. Просто удивительно, как быстро в нашем спорте меняются ожидания. Еще вчера мы были бы рады четвертому или пятому месту. Но машина поехала просто замечательно – и мы показали, каким потенциалом в действительности располагаем».

Он добавил: «Нам надо понять, почему хорошие и плохие дни сменяют друг друга. Но сейчас мы предвкушаем завтрашнюю гонку. Будет сложно угнаться за Максом, но я очень раз, что займу на решетке второе место».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл