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После не самой удачной квалификации Mercedes выбрала для Джорджа Расселла «обратную» тактику – старт из второго десятка на шинах Hard с длинным первым отрезком.

На 36-м круге из 57, когда пит-стопы соперников позволили гонщику подняться до пятой позиции, он сказал команде: «А почему бы не ехать дальше?». Решение отложить визит в боксы оправдалось – после столкновения Ландо Норриса с Пьером Гасли на трассе появилась машина безопасности, и нейтрализация гонки позволил Джорджу потерять на смене шин всего две позиции.

После рестарта он смог на трассе переиграть своего напарника Льюиса Хэмилтона, хотя и вынужден был вернуть тому позицию после первой успешной атаки с выездом за пределы трассы, а затем финишировал пятым после ошибки Валттери Боттаса.

«Думаю, нам повезло, – признал гонщик, комментируя свое выступление после финиша. – Когда случаются такие вещи, то все выглядит так, словно мы гении. Но это просто следствие использования "обратной" тактики.

[Еще до пит-стопа] мы обеспечили себе седьмое место, потому был смысл подольше оставаться на трассе и надеяться, что что-нибудь случится. И сегодня удача улыбнулась нам.

Но все же мы не показали того темпа, который был в пятницу (когда Джордж стал лучшим во второй тренировке – прим.ред.). Нам удалось прибавить по сравнению с субботой, но до пятничной формы было далеко. И надо понять, почему так».

Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Говоря о сражении с Хэмилтоном в концовке, гонщик добавил: «Было здорово. Понятно, что в споре с напарником ты оставляешь чуть больше места, чем обычно. К тому же, в некоторых поворотах было сложно судить о пределах трассы, так как это просто белая линяя на асфальте.

Мне сказали вернуть позицию, что немного огорчает – в тот момент мы догоняли парней спереди, но хорошо хоть, что получилось без приключений финишировать.

Это было указание FIA. Кажется, я выехал за пределы трассы [при обгоне]. Но там странное место – так широко, словно это парковка. Да, где-то проходит белая линия, но из машины ее не особенно видно».

Джордж Расселл продолжил на пятом Гран При сезона свою серию финишей в первой пятерке – после Майами гонщик занимает четвертое место в общем зачете Ф1, уступая семь очков Серхио Пересу из Red Bull.