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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Расселл о предстоящей гонке: Удовольствие получим ниже среднего

По мнению пилота Mercedes, болиды 2022 года подходят городской трассе даже хуже прошлогодних

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Расселл о предстоящей гонке: Удовольствие получим ниже среднего
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К Гран При Испании команда Mercedes смогла фактически избавить свои машины от козления – вертикальных колебаний, вызванных перепадами прижимной силы. Однако сделать это удалось в том числе за счет повышения жесткости подвески.

В Монако машины вновь тряслись, но на этот раз не из-за аэродинамического козления, а из-за кочек и жесткой подвески. Накануне старта пилот Mercedes Джордж Расселл предсказал, что его ждет самая жесткая гонка в карьере.

«Честно сказать, гонка не предвещает удовольствия, – заявил Расселл. – В первой тренировке, где мы отрабатывали как раз гоночный темп, и мне и Льюису было очень не легко. Но в нашем спорте гонщикам порой приходится мириться с тряской.

Это будет самая трудная гонка в Монако за всю мою карьеру. И я буду за рулем самой сложной машины для этой трассы из всех, которые я пилотировал. Полагаю, прошлое поколение болидов Формулы 1 на этой трассе вело себя гораздо лучше».

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