Расселл о победе в спринте: Умирал от желания выиграть, но не хотел рисковать
Гонщик Mercedes рассказал, что позволило ему переиграть Макса Ферстаппена и впервые в Ф1 финишировать раньше всех соперников
Субботняя гонка в Сан-Паулу стала триумфальной для Джорджа Расселла. Стартовав третьим, новобранец Mercedes быстро разобрался с Кевином Магнуссеном из Haas, а затем взял верх в долгой, яркой и напряженной дуэли с Максом Ферстаппеном.
Расселл впервые за время выступлений в Ф1 стал сильнейшим – и признался, что вынужден был тщательно следить, чтобы не рисковать на дистанции больше необходимого.
«Из-за этого сегодня было сложнее обычного, – объяснил 24-летний британец. – Это спринт, и здесь нужно тщательно соизмерять риск и возможные последствия. И потому, даже умирая от желания выиграть, я все равно не хотел слишком рисковать, так как в этом случае мог остаться вовсе без очков, да еще и стартовать завтра последним. Но мы все сделали правильно, и нам повезло».
Он добавил: «Это невероятно. Я не ожидал, что машина окажется настолько быстрой. Но это показывает результат той упорной работы, которую проделала команда.
В трех последних гонках, начиная с Остина, ощущения от машины были отличными. Понятно, что невозможно рассуждать о том, что показал бы Макс, будь он на шинах Soft (команда поставила Ферстаппену более жесткие Medium – прим.ред.). Но все равно, сейчас я испытываю потрясающие эмоции».
На вопрос об ожиданиях от главной гонки Джордж ответил: «Будет здорово стартовать с первого ряда вместе со Льюисом [Хэмилтоном, который финишировал в спринте третьим, но отыграет позицию благодаря штрафу Карлоса Сайнса], сегодня он отлично пробился с восьмого места. Но я уверен, что Макс будет завтра очень быстр и начнет прорываться.
Но у нас классные позиции. Возможно, стоит использовать разные тактики и попробовать сразиться за победу».
Mercedes еще ни разу не становилась сильнейшей в Гран При нынешнего сезона.
Расселла же, строго говоря, даже сейчас нельзя считать победителем гонки Ф1, так как пока он выиграл только спринт. В 2021 году британец уже завоевал свой дебютный подиум в гонке, где не было ни одного гоночного круга – дождевом Гран При Бельгии.
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