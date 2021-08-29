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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

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Пилот Williams назвал свое второе место заслугой команды

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

Джордж Расселл в квалификации Гран При Бельгии в дождевых условиях сумел казать неожиданное для команды Williams второе место. В воскресенье из-за дождя гонка фактически не стартовала, но все же была признана состоявшейся, а ее результаты в итоге определила квалификация.

Таким образом Джордж Расселл впервые в карьере поднялся за подиум. Для Williams этот результат стал лучшим с 2017 года.

После того, как гонку признали состоявшейся, Расселла спросили, насколько ему важно, как именно он оказался на подиуме.

«Это абсолютно не важно, – сказал британец. – Мне кажется, успехи гонщиков и команд в квалификациях часто недооценивают, а сегодня мы совершенно точно заслужили похвалы.

Меня ранее уже называли «Мистером субботой», но в этот раз наконец это что-то значит. Так что сегодня устроим небольшую вечеринку. Вся команда заслужила такой результат. В последние годы мы очень много работали, но до сих пор не могли предъявить доказательств своего труда. Но даже несмотря на это, я могу признаться, что не ожидал оказаться на подиуме в этом году».

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