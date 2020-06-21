Расселл о переходе в Mercedes: Они же не просто так завели молодежную программу
Пилот Williams верит, что в Mercedes не просто так занимаются его карьерой
В 2020 году Джордж Расселл проведет второй сезон в Формуле 1 за Williams. По слухам, он является главным кандидатом на попадание в Mercedes в следующем году. Сам Расселл считает логичным, что команда захочет трудоустроить выпускника собственной программы развития гонщиков.
«Mercedes не просто так завела молодежную программу, – сказал Расселл в интервью Sky Sports. – Как и у Red Bull с Ferrari, весь смысл в том, чтобы вырастить пилота и пристроить в большую команду».
При этом Расселл считает, что возраст Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса заставит Mercedes задуматься о смене пилотов: «Льюис с Валттери – отличный дуэт, так что команда будет размышлять, нужно ли что-то менять. Но если посмотреть на другие команды, то у них стабильные составы на пять-шесть лет вперед. Стабильность важна и приятно видеть, что команды думают о будущем».
Mercedes – на данный момент единственная команда в Формуле 1, обоим пилотам которой исполнилось 30 лет.
Читайте также:
Предыдущая новость
В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари
Следующая новость
«Михаэль принял глупое решение от скуки». Менеджер Шумахера рассказал о его возвращении в Формулу 1
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Автор
|Иван Матушкин