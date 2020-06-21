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Формула 1 / Новость

Расселл о переходе в Mercedes: Они же не просто так завели молодежную программу

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Расселл о переходе в Mercedes: Они же не просто так завели молодежную программу
Автор:
, редактор
21 июн. 2020 г., 15:00

Пилот Williams верит, что в Mercedes не просто так занимаются его карьерой

В 2020 году Джордж Расселл проведет второй сезон в Формуле 1 за Williams. По слухам, он является главным кандидатом на попадание в Mercedes в следующем году. Сам Расселл считает логичным, что команда захочет трудоустроить выпускника собственной программы развития гонщиков.

«Mercedes не просто так завела молодежную программу, – сказал Расселл в интервью Sky Sports. – Как и у Red Bull с Ferrari, весь смысл в том, чтобы вырастить пилота и пристроить в большую команду».

При этом Расселл считает, что возраст Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса заставит Mercedes задуматься о смене пилотов: «Льюис с Валттери – отличный дуэт, так что команда будет размышлять, нужно ли что-то менять. Но если посмотреть на другие команды, то у них стабильные составы на пять-шесть лет вперед. Стабильность важна и приятно видеть, что команды думают о будущем».

Mercedes – на данный момент единственная команда в Формуле 1, обоим пилотам которой исполнилось 30 лет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Иван Матушкин

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