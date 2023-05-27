Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них
В отличие от своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона, Джордж не испытал особого восторга от модернизированной версии шасси W14
На Гран При Монако команда Mercedes привезла доработки, с которыми связывает серьезные надежды. Черная машина получила новую переднюю подвеску, а фирменные минималистичные понтоны уступили место более крупным.
После пятничных тренировок Льютс Хэмилтон не скрывал, что очень доволен новинками. «День вышел просто потрясающим, мне очень понравилось управлять машиной», – заявил семикратный чемпион мира.
Совсем иной оказалась реакция Джорджа Расселла. Тот показал в первой сессии 15-е время, а вторую завершил на 12-й строчке, отстав от лучшего результата Макса Ферстаппена на три четверти секунды.
«Понятно, что трасса в Монако уникальна. Это не то место, которое позволяет судить об эффективности новинок, – сказал 25-летний гонщик репортерам. – Мы знали все это до начала уик-энда, потому старались не думать об обновлениях, а просто пытались сделать машину быстрее. А время доработок придет через неделю [в Барселоне].
В этот раз самой важной сессией уик-энда будет квалификация, а именно с ней у нас обычно возникают сложности. Если вспомнить последние 18 месяцев, по воскресеньям мы всегда сильнее, чем по субботам.
Так что надо понять, что можно сделать в это раз. Вторая тренировка определенно прошла лучше первой, но на этой трассе ничего и никогда не бывает просто».
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
На вопрос о том, на чем теперь сконцентрируется команда, Джордж ответил: «Прежде всего надо понять, как получить больше от шин.
В целом машина едет хорошо, просто в этот уик-энд важно выступить в субботу получше. Это непросто, но мы очень постараемся.
Будем надеяться, что нам удастся побороться с Aston Martin и Ferrari. Ведь Red Bull, как известно, продолжает выступать в своей собственной лиге.
А вот средняя группа выглядит очень плотной. Мы уже не раз видели, как по субботам McLaren, Alpine или Haas оказывались быстрее нас – хотя по воскресеньям они и близко не рядом.
Но в этот раз, если мы уступим им в квалификации, велик шанс остаться позади и в гонке. Так что надо очень постараться.
А разбираться с новинками будем через неделю».
В сезоне-2023 лучшими результатами Расселла пока остаются два финиша на четвертом месте.
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