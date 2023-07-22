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Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись

Гонщик Mercedes не стал сдерживать эмоции после того, как на одной из самых необгонных трасс чемпионата оказался только на 18-й стартовой позиции

Адам Купер
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Если Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W14 завоевал на Гран При Венгрии поул, то его партнер по команде Джордж Расселл оказался в стартовой ведомости только 18-м. В первом сегменте британце не удалось проехать достаточно быстро из-за того, что гонщики спешили начать быструю попытку, мешая друг другу. 

«Всю сессию я оказывался на трассе в неправильное время и в неправильном месте, – сказал Джордж на медиа-сессии. – Команда пошла на избыточный риск. 

Машина настолько быстра, что не было никакой необходимости заливать топлива всего на один быстрый круг и выезжать в самом конце. Все это привело к тому, что я завяз в трафике. А мои попытки соблюдать джентльменское соглашение [о том, что гонщик сохраняют порядок на трассе] привели лишь к тому, что двое парней обогнали меня. Пьер [Гасли] и вовсе сделал это в последнем повороте. 

Из-за этого еще до начала круга я уже проигрывал три десятых, и все было кончено. Я не виню никого из соперников, каждый сам за себя. Но мы как команда должны были справляться с работой намного лучше».

На вопрос, действует ли по-прежнему джентльменское соглашение, Расселл ответил: «Честно говоря, мне не кажется, что оно хоть когда-то работало. Будь я на их месте – наверное, сделал бы то же самое. 

Ты должен биться. Это достаточно длинная трасса, 4,5 километра. А мы все собираемся на одном километре, десяток машин. Так что нам [с командой] надо взглянуть в зеркало и прямо признать, что сегодня мы знатно про***лись». 

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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Гонщик добавил, что дело вовсе не в экспериментальном формате, требующем использовать в начале квалификации самые жесткие шины.

«Из всех трасс здесь с этим как раз проще всего, – объяснил обладатель прошлогоднего поула. – Ведь тот состав, который сейчас Hard, в 2022-м был Medium.

Так как погода жаркая, жесткая резина отлично работает. В Имоле, например, картина была бы иной. Думаю, что и в Монце (где также будет опробован экспериментальный формат – прим.ред.) тоже будут какие-то отличия».

Гонщик отметил, что ему не понравилась идея с ограниченным количеством шин: «Для квалификации это неплохо, но вот в тренировках никто почти не ездит. Это вредит болельщикам, тут нужно искать другое решение, ведь эти люди платят деньги за места на трибунах и приходят смотреть, как мы ездим. 

Мы же в этот раз проехали только 60% от обычного количества кругов. Значит, зрители получают меньше».

Стоит отметить, что два последних года обладателям 18-м стартовой позиции удавалось зарабатывать очки на Гран При Венгрии: в 2021-м Николас Латифи финишировал седьмым, а в 2022-м Себастьян Феттель стал десятым.

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