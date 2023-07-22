Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись
Гонщик Mercedes не стал сдерживать эмоции после того, как на одной из самых необгонных трасс чемпионата оказался только на 18-й стартовой позиции
Если Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W14 завоевал на Гран При Венгрии поул, то его партнер по команде Джордж Расселл оказался в стартовой ведомости только 18-м. В первом сегменте британце не удалось проехать достаточно быстро из-за того, что гонщики спешили начать быструю попытку, мешая друг другу.
«Всю сессию я оказывался на трассе в неправильное время и в неправильном месте, – сказал Джордж на медиа-сессии. – Команда пошла на избыточный риск.
Машина настолько быстра, что не было никакой необходимости заливать топлива всего на один быстрый круг и выезжать в самом конце. Все это привело к тому, что я завяз в трафике. А мои попытки соблюдать джентльменское соглашение [о том, что гонщик сохраняют порядок на трассе] привели лишь к тому, что двое парней обогнали меня. Пьер [Гасли] и вовсе сделал это в последнем повороте.
Из-за этого еще до начала круга я уже проигрывал три десятых, и все было кончено. Я не виню никого из соперников, каждый сам за себя. Но мы как команда должны были справляться с работой намного лучше».
На вопрос, действует ли по-прежнему джентльменское соглашение, Расселл ответил: «Честно говоря, мне не кажется, что оно хоть когда-то работало. Будь я на их месте – наверное, сделал бы то же самое.
Ты должен биться. Это достаточно длинная трасса, 4,5 километра. А мы все собираемся на одном километре, десяток машин. Так что нам [с командой] надо взглянуть в зеркало и прямо признать, что сегодня мы знатно про***лись».
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Гонщик добавил, что дело вовсе не в экспериментальном формате, требующем использовать в начале квалификации самые жесткие шины.
«Из всех трасс здесь с этим как раз проще всего, – объяснил обладатель прошлогоднего поула. – Ведь тот состав, который сейчас Hard, в 2022-м был Medium.
Так как погода жаркая, жесткая резина отлично работает. В Имоле, например, картина была бы иной. Думаю, что и в Монце (где также будет опробован экспериментальный формат – прим.ред.) тоже будут какие-то отличия».
Гонщик отметил, что ему не понравилась идея с ограниченным количеством шин: «Для квалификации это неплохо, но вот в тренировках никто почти не ездит. Это вредит болельщикам, тут нужно искать другое решение, ведь эти люди платят деньги за места на трибунах и приходят смотреть, как мы ездим.
Мы же в этот раз проехали только 60% от обычного количества кругов. Значит, зрители получают меньше».
Стоит отметить, что два последних года обладателям 18-м стартовой позиции удавалось зарабатывать очки на Гран При Венгрии: в 2021-м Николас Латифи финишировал седьмым, а в 2022-м Себастьян Феттель стал десятым.
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Стартовая решетка Гран При Венгрии Стартовая решетка Гран При Венгрии
Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного
Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного
«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула
«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула «Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула
Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом
Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом
«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса
«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса «Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса
Самое важное:
Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония
Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония
Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин
Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин
Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись
Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись Расселл о квалификации: Мы знатно про***лись
Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.