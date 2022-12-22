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Формула 1 Новость

Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме

Британский пилот признался, что успехи тех, кого он до этого легко обгонял, доставляли ему не самые приятные эмоции

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме
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Джордж Расселл выиграл в 2018 году титул чемпиона Формулы 2, уверенно переиграв по очкам Ландо Норриса и Алекса Элбона (на фото выше – трое гонщиков на одной из пресс-конференций молодежной серии).

В скором времени все трое оказались в Ф1, где Расселл провел три сезона в хвосте пелотона за рулем Williams, тогда как его недавние соперники получили более серьезную технику. 

Норрис попал в McLaren и стал сразу бороться за хорошие результаты, а Элбон через Toro Rosso оказался в Red Bull. К 2020 году оба покорили призовой подиум. 

Джордж же, не считая единственного выступления за Williams в Бахрейне, гонку за гонкой проводил в самом хвосте пелотона. Он признался, что в психологическом плане это было не самое простое испытание. 

«Для меня все с самого начала складывалось довольно необычно – я дебютировал в команде, которая находилась на грани банкротства, – рассказал Расселл в подкасте High Performance. – Никто толком не работал, все занимались тем, чтобы выжить. На кону стояли 800 рабочих мест. 

Когда мы приехали на первую гонку в Австралии, мене переполняла радость, ведь я смог наконец-то реализовать свою мечту. Но на трассе я проигрывал четыре секунды, машина была отвратительной, [в гонке] нас обогнали на два или три круга.  

Я всегда старался смотреть на вещи рационально, но видеть, как Алекс и Ландо сражаются за очки и места на подиуме, было очень сложно». 

Алекс Элбон, Red Bull RB16, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Джордж Расселл, Williams FW43

Алекс Элбон, Red Bull RB16, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Пилот продолжил: «Я просто говорил себе, что в какой-то момент тоже заработаю очки и поднимусь на пьедестал. Ведь я пришел [в Ф1], чтобы побеждать. 

Да, в тот момент они были впереди меня, но я знал, что весь путь [до этого] мы прошли сообща, вместе учились и двигались по классам. В итоге я дождался своего и оказался в Mercedes».

В чемпионской команде Расселлу пришлось непросто на старте сезона-2022, но конструкторам удалось решить проблемы «беспонтонной» машины W13, и осенью британец одержал свою первую победу на этапе в Сан-Паулу. 

«Думаю, в любой сложной ситуации ты должен попробовать найти какой-то позитив, – отметил он. – В тех сезонах [за Williams] я допускал ошибки, но их даже никто не заметил, так как я ехал где-то позади. Вот когда ошибались те, кто впереди меня, это видел весь мир. 

Я считаю, что получил возможность спокойно познакомиться с трассами и многому научиться. У Алекса с Ландо не было такого шанса, так как каждый уик-энд они оставались в центре внимания».

Расселл, Норрис и Элбон продолжат выступать в Ф1 в сезоне 2023 года – за Mercedes, McLaren и Williams соответственно.

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