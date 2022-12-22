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Джордж Расселл выиграл в 2018 году титул чемпиона Формулы 2, уверенно переиграв по очкам Ландо Норриса и Алекса Элбона (на фото выше – трое гонщиков на одной из пресс-конференций молодежной серии).

В скором времени все трое оказались в Ф1, где Расселл провел три сезона в хвосте пелотона за рулем Williams, тогда как его недавние соперники получили более серьезную технику.

Норрис попал в McLaren и стал сразу бороться за хорошие результаты, а Элбон через Toro Rosso оказался в Red Bull. К 2020 году оба покорили призовой подиум.

Джордж же, не считая единственного выступления за Williams в Бахрейне, гонку за гонкой проводил в самом хвосте пелотона. Он признался, что в психологическом плане это было не самое простое испытание.

«Для меня все с самого начала складывалось довольно необычно – я дебютировал в команде, которая находилась на грани банкротства, – рассказал Расселл в подкасте High Performance. – Никто толком не работал, все занимались тем, чтобы выжить. На кону стояли 800 рабочих мест.

Когда мы приехали на первую гонку в Австралии, мене переполняла радость, ведь я смог наконец-то реализовать свою мечту. Но на трассе я проигрывал четыре секунды, машина была отвратительной, [в гонке] нас обогнали на два или три круга.

Я всегда старался смотреть на вещи рационально, но видеть, как Алекс и Ландо сражаются за очки и места на подиуме, было очень сложно».

Алекс Элбон, Red Bull RB16, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Пилот продолжил: «Я просто говорил себе, что в какой-то момент тоже заработаю очки и поднимусь на пьедестал. Ведь я пришел [в Ф1], чтобы побеждать.

Да, в тот момент они были впереди меня, но я знал, что весь путь [до этого] мы прошли сообща, вместе учились и двигались по классам. В итоге я дождался своего и оказался в Mercedes».

В чемпионской команде Расселлу пришлось непросто на старте сезона-2022, но конструкторам удалось решить проблемы «беспонтонной» машины W13, и осенью британец одержал свою первую победу на этапе в Сан-Паулу.

«Думаю, в любой сложной ситуации ты должен попробовать найти какой-то позитив, – отметил он. – В тех сезонах [за Williams] я допускал ошибки, но их даже никто не заметил, так как я ехал где-то позади. Вот когда ошибались те, кто впереди меня, это видел весь мир.

Я считаю, что получил возможность спокойно познакомиться с трассами и многому научиться. У Алекса с Ландо не было такого шанса, так как каждый уик-энд они оставались в центре внимания».

Расселл, Норрис и Элбон продолжат выступать в Ф1 в сезоне 2023 года – за Mercedes, McLaren и Williams соответственно.