Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме
Британский пилот признался, что успехи тех, кого он до этого легко обгонял, доставляли ему не самые приятные эмоции
Джордж Расселл выиграл в 2018 году титул чемпиона Формулы 2, уверенно переиграв по очкам Ландо Норриса и Алекса Элбона (на фото выше – трое гонщиков на одной из пресс-конференций молодежной серии).
В скором времени все трое оказались в Ф1, где Расселл провел три сезона в хвосте пелотона за рулем Williams, тогда как его недавние соперники получили более серьезную технику.
Норрис попал в McLaren и стал сразу бороться за хорошие результаты, а Элбон через Toro Rosso оказался в Red Bull. К 2020 году оба покорили призовой подиум.
Джордж же, не считая единственного выступления за Williams в Бахрейне, гонку за гонкой проводил в самом хвосте пелотона. Он признался, что в психологическом плане это было не самое простое испытание.
«Для меня все с самого начала складывалось довольно необычно – я дебютировал в команде, которая находилась на грани банкротства, – рассказал Расселл в подкасте High Performance. – Никто толком не работал, все занимались тем, чтобы выжить. На кону стояли 800 рабочих мест.
Когда мы приехали на первую гонку в Австралии, мене переполняла радость, ведь я смог наконец-то реализовать свою мечту. Но на трассе я проигрывал четыре секунды, машина была отвратительной, [в гонке] нас обогнали на два или три круга.
Я всегда старался смотреть на вещи рационально, но видеть, как Алекс и Ландо сражаются за очки и места на подиуме, было очень сложно».
Алекс Элбон, Red Bull RB16, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Джордж Расселл, Williams FW43
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Пилот продолжил: «Я просто говорил себе, что в какой-то момент тоже заработаю очки и поднимусь на пьедестал. Ведь я пришел [в Ф1], чтобы побеждать.
Да, в тот момент они были впереди меня, но я знал, что весь путь [до этого] мы прошли сообща, вместе учились и двигались по классам. В итоге я дождался своего и оказался в Mercedes».
В чемпионской команде Расселлу пришлось непросто на старте сезона-2022, но конструкторам удалось решить проблемы «беспонтонной» машины W13, и осенью британец одержал свою первую победу на этапе в Сан-Паулу.
«Думаю, в любой сложной ситуации ты должен попробовать найти какой-то позитив, – отметил он. – В тех сезонах [за Williams] я допускал ошибки, но их даже никто не заметил, так как я ехал где-то позади. Вот когда ошибались те, кто впереди меня, это видел весь мир.
Я считаю, что получил возможность спокойно познакомиться с трассами и многому научиться. У Алекса с Ландо не было такого шанса, так как каждый уик-энд они оставались в центре внимания».
Расселл, Норрис и Элбон продолжат выступать в Ф1 в сезоне 2023 года – за Mercedes, McLaren и Williams соответственно.
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