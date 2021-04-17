Расселл: Никогда не видел такого быстрого Латифи

В пятничных тренировках Гран При Эмилии-Романьи в Имоле пилот Williams Николя Латифи неожиданно оказался заметно быстрее своего напарника Джорджа Расселла. Более того, канадец в целом показал неплохое время на фоне соперников: утром он был девятым, а во второй тренировке 12-м.

По словам Расселла, Латифи действительно находится в отличной форме и может надеяться даже на попадание в финал квалификации.

«Мне немного не хватало темпа, а вот Николя водит действительно отлично, я, пожалуй, никогда прежде не видел, чтобы он был таким быстрым, – заявил Расселл. – Он определенно в лучшей своей форме. Мне придется догонять его и остальных соперников, но в целом я доволен тем, как здесь выглядит наша команда.

В квалификации я мечтаю как минимум попасть во второй сегмент, что за последние пару лет нам удавалось всего несколько раз. Более того, глядя на скорость Николя, я могу представить, что он попадет в финал квалификации. Мне же предстоит поработать перед субботой, чтобы понять, почему я медленнее».