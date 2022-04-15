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Формула 1 Новости

Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место

Новобранец Mercedes не сосредоточен на том, чтобы оказаться впереди напарника

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Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место
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С самого начала нового сезона Формулы 1 Mercedes пытается решить проблему с «козлением», из-за которого команда не может извлечь максимум из автомобиля. Пока что на всех минувших трех этапах «Серебряные стрелы» были заметнее медленнее соперников из Ferrari и Red Bull, однако – благодаря неудачам впереди идущих – и Джордж Расселл, и Льюис Хэмилтон смогли по одному разу попасть на пьедестал.  

Из-за плохой надежности Red Bull, пилоты которой сходили в Бахрейне и Австралии, и ошибок гонщика Скудерии Карлоса Сайнса Расселл идет вторым в личном зачете, а Mercedes – аккурат позади Ferrari в Кубке конструкторов. Несмотря на наличие такого хорошего результата в не самых простых условиях, новобранец «Серебряных стрел» не придает особого значения борьбе с напарником.

«Эти мелочи на самом деле мало что значат, – отметил Расселл. – Очевидно, все хотят финишировать впереди напарников, но мы с Льюисом не заинтересованы в борьбе за пятые-шестые места. Мы хотим работать вместе, чтобы сократить этот отрыв. Так что я никак не обижаюсь, если он впереди меня, и наоборот, так что мы не особо обеспокоены об этом в данный момент. У нас есть задача покрупнее – и нам нужно догнать этих ребят, потому что мы здесь для побед».

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