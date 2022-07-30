Расселл: Не знаю, откуда взялась скорость, но надеюсь, это надолго

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Джордж Расселл создал сенсацию в квалификации Гран При Венгрии, завоевав первый поул в своей карьере и первый для Mercedes в этом году. После заезда он долго махал рукой болельщикам и улыбался, перед тем как ответить на вопросы.

«Конечно, я счастлив, – признался молодой британец. – У меня получилось идеально пройти первый поворот, потом второй, потом я просто летел. Когда я завершил круг, увидел на табло, что я на первом месте, это было как фейерверк.

Мне сложно объяснить эту победу. Не исключаю, что что-то случилось с Ferrari. Обычно они очень быстры по субботам, а в гонках мы отстаем от них не так сильно. В пятницу казалось, что они вновь недосягаемы, но сегодня красные болиды позади. Надеюсь, что наша скорость никуда не денется».