Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Джордж Расселл стал 18-м в квалификации Гран При Бразилии, показав свой худший результат в сезоне. Британец, который ранее регулярно боролся за выход в Q3, не поднимался выше 13-го места с Гран При России. Расселл признался, что сам не знает, почему его команда потеряла темп.

«У меня просто не получается, – сказал Расселл. – Николя очень хорошо поработал, молодец. Но у нашей команды проблемы, мы не знаем, куда делать наша форма. Сейчас 19-й этап и мы всего дважды не проходили в Q2. Здесь такое случилось всего во второй раз [за год].

Мы были далеко позади, в трех с половиной десятых. Круг, при этом, был нормальный. Обычно у нас получается лучше, так что надо надеть свои шапочки для размышлений и подумать, куда делся темп».

Расселл подозревает, что на темпе его команды плохо сказался ветер, к которому чувствительна машина Williams:

«Мне кажется, основная проблема в ветре. Он дует с хвоста по ходу самых технически сложных секций, что усложняет нам жизнь. Так же было в Будапеште, где мы тоже не вышли в Q2.

Но это слишком простое объяснение. Мне надо рассмотреть свой пилотаж и потом обсудить все с командой».