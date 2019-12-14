Расселл: Не стремлюсь быть таким, как Хэмилтон

В этом году в Формуле 1 выступали три британских пилота: к Льюису Хэмилтону прибавились Джордж Расселл и Ландо Норрис. Оба новичка значительно младше шестикратного чемпиона мира, который мог быть неплохим примером для соотечественников. Однако Расселл в недавнем интервью журналу F1 Racing заверил, что Хэмилтон не был для него кумиром в детстве.

«Когда я рос, Льюис не был для меня источником вдохновения, если быть честным, – ответил Расселл на вопрос читателя Autosport. – Я на него равняюсь, но не стремлюсь быть таким, как он».

Расселл добавил, что дело не в Хэмилтоне – ни один из пилотов не был для гонщика Williams полноценным примером для подражания.

«Нет никакой выделяющейся персоны, – сказал Расселл. – С детства я понял, что мне надо преуспевать во многих областях, чтобы стать пилотом Ф1 или чемпионом мира. Я хотел взять понемногу ото всех: пожалуй, скорость Льюиса, характер Дженсона [Баттона] – как он общался с журналистами, как нравился всем вокруг и считался командным игроком. Еще мастерство Фернандо [Алонсо], навыки обгона Монтойи. По чуть-чуть отовсюду».

В то же самое время в ответ на вопрос о том, что он считает наиболее ценным приобретением в рамках работы на тестах с командой Mercedes, Расселл особо отметил возможность наблюдать за Хэмилтоном.

«Кажется, что Льюис просто прыгает в машину и выдает лучший круг. Но на деле мне сложно вспомнить знакомого пилота, кто уделял бы работе с машиной и различными аспектами выступлений больше времени. Я отметил, что его скорость на трассе складывается из массы мелких улучшений. Он сравнительно мало полагается на свой талант и гораздо больше получает от работы над разными деталями, шинами и всем остальным».