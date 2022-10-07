Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Сайнс: Ferrari устроит одна победа в оставшихся гонках Следующая / Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу

По мнению Джорджа, реальной целью на квалификацию остается место в первой шестерке

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилот Mercedes Джордж Расселл опередил всех соперников по итогам пятничных тренировок Гран При Японии. На трассе «Сузука» он стал лишь 18-м с утра, но в дневной сессии стал лучшим на промежуточной резине. 

Как рассказал сам британец, такой результат принес позитивные эмоции, однако пока слишком рано считать расстановку сил понятной – тем более, что как минимум в субботу прогноз обещает сухую погоду. 

«Эти результаты сложно назвать показательными, – рассказал Джордж на медиа-сессии. – Но стать первым в любом случае неплохо.

Всегда приятно показывать первую скорость – тем более, что мы добились ощутимого прогресса между сессиями. В первой мы были глубоко внизу, так что день вышел неплохим». 

На вопрос о том, на что можно рассчитывать в квалификации, Расселл ответил: «Честно говоря, невозможно предсказывать. Полагаю, нас, как и всегда, ждет обычное сражение за место в шестерке лидеров. Надеюсь, получится подняться повыше. 

Очень важной для всех будет субботняя тренировка. Но мы попробуем побороться».

В то же время, как объяснил пилот Mercedes, пятничные заезды нельзя назвать бесполезными. 

«Завтра трасса наверняка останется сухой, но есть шанс, что в воскресенье тоже будет дождь, – сказал он. – Сегодня мы узнали немало нового. Прежде всего, важно было понять, в какой момент надо переходить с одного типа резины на другой.

Знать такое важно. В нынешнем сезоне мы пока не воспользовались этим, но, возможно, такие гонки впереди – или в нынешнем году, или в следующем. Надеюсь, мы верно распорядимся своими знаниями».

Расселл уже выступал на «Сузуке» в дебютном для себя сезоне 2019 года. Тогда за рулем Williams он финишировал 16-м и предпоследним. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Сайнс: Ferrari устроит одна победа в оставшихся гонках
Предыдущая новость

Сайнс: Ferrari устроит одна победа в оставшихся гонках
Следующая новость

Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер

Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке» Гран При Японии
Формула 1

«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке»

Ферстаппен завоевал поул в Японии, обогнав Леклера на 0,01 секунды Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен завоевал поул в Японии, обогнав Леклера на 0,01 секунды

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке

Самое важное:

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету
Формула 1 Формула 1

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету

Глава Ferrari назвал нездоровой ситуацию, когда одна из команд убеждает финансовых контролеров в своей правоте, а остальные не в курсе этой дискуссии

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы

Как оказалось, пилот Red Bull не только сам ведет спор за второй титул, но и параллельно помогает старшему соотечественнику устраивать карьеру

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году

Австралиец признал, что не смог договориться о выступлениях в другой команде после увольнения из McLaren

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
Формула 1 Формула 1

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины

Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.