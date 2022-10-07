Расселл не стал спешить с выводами после лучшего времени в пятницу

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Пилот Mercedes Джордж Расселл опередил всех соперников по итогам пятничных тренировок Гран При Японии. На трассе «Сузука» он стал лишь 18-м с утра, но в дневной сессии стал лучшим на промежуточной резине.

Как рассказал сам британец, такой результат принес позитивные эмоции, однако пока слишком рано считать расстановку сил понятной – тем более, что как минимум в субботу прогноз обещает сухую погоду.

«Эти результаты сложно назвать показательными, – рассказал Джордж на медиа-сессии. – Но стать первым в любом случае неплохо.

Всегда приятно показывать первую скорость – тем более, что мы добились ощутимого прогресса между сессиями. В первой мы были глубоко внизу, так что день вышел неплохим».

На вопрос о том, на что можно рассчитывать в квалификации, Расселл ответил: «Честно говоря, невозможно предсказывать. Полагаю, нас, как и всегда, ждет обычное сражение за место в шестерке лидеров. Надеюсь, получится подняться повыше.

Очень важной для всех будет субботняя тренировка. Но мы попробуем побороться».

В то же время, как объяснил пилот Mercedes, пятничные заезды нельзя назвать бесполезными.

«Завтра трасса наверняка останется сухой, но есть шанс, что в воскресенье тоже будет дождь, – сказал он. – Сегодня мы узнали немало нового. Прежде всего, важно было понять, в какой момент надо переходить с одного типа резины на другой.

Знать такое важно. В нынешнем сезоне мы пока не воспользовались этим, но, возможно, такие гонки впереди – или в нынешнем году, или в следующем. Надеюсь, мы верно распорядимся своими знаниями».

Расселл уже выступал на «Сузуке» в дебютном для себя сезоне 2019 года. Тогда за рулем Williams он финишировал 16-м и предпоследним.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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