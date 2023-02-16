Расселл не согласился с правилами тестов Ф1

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В 2023 году Формула 1 начнет чемпионат с минимальной подготовкой – у пилотов и команд будет всего три дня, чтобы проверить свои машины перед первым Гран При. Это позволит сэкономить бюджет, но оставит каждому пилоту всего по полтора дня в кокпите после долгих зимних каникул.

Если у кого-то возникнут технические проблемы или время придется терять из-за красных флагов, это вполне может привести к срыву программы. Неудивительно, что участники чемпионата используют любые возможности, включая съемочные дни и «демонстрационные мероприятия», чтобы провести побольше времени на трассе.

На презентации Mercedes в Сильверстоуне Джордж Расселл назвал такой подход неправильным.

«Лично я считаю, что трех дней [тестов] недостаточно, – сказал британец. – Надо понимать, что для гонщика это значит всего полтора дня за рулем.

На прошлой неделе нам повезло поучаствовать в испытаниях шин, но если бы не это, пришлось бы оставаться без практики 12 недель, от Абу-Даби до Бахрейна.

Можете ли вы себе представить, что [теннисист] Рафаэль Надаль за три месяца ни сделал ни удара по мячу, потом потренировался полтора дня – и сразу поехал на Открытый чемпионат Франции? Такого просто не может быть».

Британец предложил, что в такой ситуации стоит хотя бы позволить командам задействовать на предсезонных сессиях по две машины.

«Это было бы правильно, – объяснил он. – Я назвал бы вариант с двумя машинами наилучшим компромиссом, если уж есть какие-то причины все ограничивать. Полтора дня, которые есть сейчас, – это совсем мало».