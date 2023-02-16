Расселл не согласился с правилами тестов Ф1
По мнению гонщика Mercedes, если уж предсезонную подготовку ограничили тремя днями, нужно хотя бы разрешить командам использовать две машины
В 2023 году Формула 1 начнет чемпионат с минимальной подготовкой – у пилотов и команд будет всего три дня, чтобы проверить свои машины перед первым Гран При. Это позволит сэкономить бюджет, но оставит каждому пилоту всего по полтора дня в кокпите после долгих зимних каникул.
Если у кого-то возникнут технические проблемы или время придется терять из-за красных флагов, это вполне может привести к срыву программы. Неудивительно, что участники чемпионата используют любые возможности, включая съемочные дни и «демонстрационные мероприятия», чтобы провести побольше времени на трассе.
На презентации Mercedes в Сильверстоуне Джордж Расселл назвал такой подход неправильным.
«Лично я считаю, что трех дней [тестов] недостаточно, – сказал британец. – Надо понимать, что для гонщика это значит всего полтора дня за рулем.
На прошлой неделе нам повезло поучаствовать в испытаниях шин, но если бы не это, пришлось бы оставаться без практики 12 недель, от Абу-Даби до Бахрейна.
Можете ли вы себе представить, что [теннисист] Рафаэль Надаль за три месяца ни сделал ни удара по мячу, потом потренировался полтора дня – и сразу поехал на Открытый чемпионат Франции? Такого просто не может быть».
Британец предложил, что в такой ситуации стоит хотя бы позволить командам задействовать на предсезонных сессиях по две машины.
«Это было бы правильно, – объяснил он. – Я назвал бы вариант с двумя машинами наилучшим компромиссом, если уж есть какие-то причины все ограничивать. Полтора дня, которые есть сейчас, – это совсем мало».
Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд
Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23
Самое важное:
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.