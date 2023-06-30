Расселл не смог ответить, куда пропала скорость Mercedes

После двойного подиума в Барселоне и сильной гонке Льюиса Хэмилтона в Канаде команда Mercedes не смогла подтвердить свою силу по ходу пятничной квалификации на «Ред Булл Ринге». Сам семикратный чемпион показал пятое время, а его партнер по команде Джордж Расселл и вовсе остался 11-м.

«Сегодня мы просто были недостаточно быстры, – признал 25-летний гонщик. – С первых кругов тренировки ощущения от машины были не самыми лучшими. Спринтерские уик-энды всегда сложнее, так как времени на поиск настроек совсем мало.

Давайте посмотрим, что нам удастся сделать до завтра. Разумеется, стартовать 11-м не особенно здорово, но нам уже удавалось показывать хорошие результаты, занимая не самые высокие места на решетке. Так что ничего пока не потеряно.

Однако в тренировке износ шин оказался достаточно серьезным, так что гонку [в воскресенье], скорее всего, получится проехать только с двумя пит-стопами.

Пока мы не можем понять, почему так происходит. У нас явно есть сложности, особенно в квалификациях».

На вопрос о том, реально ли исправить положение по ходу уик-энда, Джордж ответил: «Думаю, что да. В Баку я квалифицировался в пятницу 11-м, а в субботу – четвертым. Это не очень здорово с точки зрения очков (так как первая квалификация определяет расстановку в главной гонке – прим.ред.), но здесь хотя бы чуть проще отыгрывать позиции, чем в Баку. Перед нами стоит непростая задача, однако в воскресенье нас ждет долгая дистанция».

Льюис Хэмилтон, со своей стороны, поддержал молодого напарника: «Непростая трасса. Она и прежде никогда по-настоящему не подходила нашей машине – и сегодня получилось так же. Было непросто, но мы сделали то, что было возможно».

Дополнительная информация: Филип Клерен