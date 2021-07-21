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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях

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Джордж считает, что результаты гонок ближе к его реальной скорости

Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях

На Гран При Великобритании Джорджу Расселлу во второй раз за сезон удалось пробиться в третий сегмент квалификации. Он занял восьмое место на стартовой решетке спринта, а заезд закончил девятым. Однако из-за штрафа за столкновение с Карлосом Сайнсом начать основной заезд ему пришлось с 12-го места.

В гонке добиться прогресса у Расселла не вышло. Но по его собственному мнению, такой результат больше соответствовал его темпу, чем место в квалификации.

«Не думаю, что заслужил место выше, чем в итоге занял, – сказал Расселл. – Не знаю, как мы умудряемся занимать такие высокие места в квалификации. В теории, наша машина девятая по скорости во всех сессиях, кроме квалификаций. На всех тренировках и в гонке она девятая.

Но в квалификации мы каким-то образом попадаем в топ-10 или топ-12. И в гонке, когда позади тебя стартует восемь более быстрых машин, удержать их тяжело. Думаю, [в Сильверстоуне] машины позади выигрывали у меня до полусекунды с круга. При таком преимуществе в темпе обгонять просто. К тому же, они лучше нас работали с шинами. Так что гонка изначально состояла из того, чтобы смотреть в зеркала заднего вида и пытаться сдержать соперников». 

При этом, результаты последних этапов Расселла радуют: «После гонок я всегда слегка разочарован. Но в последних гонках я не финишировал ниже 12-го места, в трех из четырех боролся за очки. Думаю, предложи нам такие результаты заранее, мы бы согласились.

12-е место это наш справедливый результат. В гонках мы всегда откатываемся назад. И не потому, что плохо едем в гонках, а потому, что превосходно едем в квалификациях».

Несмотря на такую разницу в темпе, Расселл отрицает, что Williams специально настраивает машину под квалификацию в ущерб гоночному темпу:

«Мы концентрируемся на гонке, а не на квалификации. Не знаю, мы в квалификации прибавляем, или другие ошибаются. На одном круге одна-две десятых все меняют».

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