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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новость

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes

Автор:
, редактор Ф1

Гонщик прокомментировал начало своей работы в составе чемпионов мира

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes

Джордж Расселл уже выступал за Mercedes на одном Гран При в конце 2020 года, но тогда лишь заменял попавшего на карантин Льюиса Хэмилтона. Сейчас 23-летний пилот готовится начать новую страницу карьеры – после трех сезонов в Williams он станет полноценным пилотом команды, заменив в Брэкли Валттери Боттаса. 

На этой неделе в Абу-Даби проходит двухдневная тестовая сессия Ф1, что дало Расселлу возможность начать работу с Mercedes: он пилотирует машину W10 2019 года, переделанную под использование новых 18-дюймовых шин. 

«Это странное ощущение, – признался Джордж. – Я уже много раз участвовал в тестах [с Mercedes] после гонок и в конце сезона. Теперь это происходит снова, но впервые я являюсь при этом официальным пилотом команды. 

Всегда здорово садиться за руль чемпионской машины, в данном случае 2019 года, а 18-дюймовые шины, похоже, ведут себя хорошо. Первый день вышел позитивным».  

Он добавил: «В следующем году все станет иначе. Машины будут совсем не такими, как сейчас, так что нынешние тесты принесут не так много пользы. 

Тем не менее, поведение машины совсем другое, если сравнивать с привычной мне 13-дюймовой резиной. Хочется верить, что приятные ощущения от этих шин сохранятся и в будущем году при новых правилах».

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