Расселл назвал себя единственным виновником субботней аварии

После яркого выступления в Спа Джордж Расселл и на голландском этапе явно рассчитывал пробиться в десятку сильнейших на старте. Легко оставив позади первый сегмент, гонщик закрутился в 13-м повороте трассы по ходу второго.

Машина пересекла гравийную ловушку и задней частью ударилась об ограждение. Джордж сумел вернуть ее в боксы, но о продолжении заездов речи уже не было. В итоге британец остался 11-м.

Сразу зазвучали голоса, что причиной случившегося стал порывистый ветер. Однако глава инженерной бригады Williams Дейв Робсон сразу отверг такое предположение: «Честно говоря, Джордж просто выкладывался изо всех сил, пытаясь попасть в финал. Думаю, он просто атаковал чуть острее, чем можно было».

Позже гонщик подтвердил это предположение.

«Нет-нет, дело не в ветре, – сказал Расселл. – Это полностью моя ошибка. Я признаю ее и извиняюсь перед командой. Я выступил ниже собственных стандартов. Мне было известно, какой результат позволит пробиться в десятку, начало круга получилось сильным, и на тот момент график позволял мне рассчитывать на такое время.

Но шины уже были на пределе. Я знал, что в последнем повороте нужно все сделать правильно, как мне уже удалось кругом ранее. Но резина уже прошла пик своей эффективности. Сейчас я понимаю, что это надо было тоже учитывать.

В общем, я со своей стороны справился не лучшим образом – и рад лишь тому, что обошлось без серьезных последствий».

Машина Расселла не получила в аварии серьезных повреждений – пострадали лишь отдельные кузовные и аэродинамические панели в задней части.

А вот у другого пилота Williams Николя Латифи, который также не избежал контакта с ограждением по ходу квалификации, все закончилось не столь здорово. Канадец задел колесом траву и улетел в восьмом повороте, и в его случае удар оказался заметно жестче.

«Нам надо оценить повреждения коробки передач, – объяснил Дейв Робсон. – Кроме того, пострадали оба крыла, днище и другие детали».