Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду
Пилот Mercedes признался, что слишком слабо провел квалификацию в Монце, потому не особенно рад возможности подняться выше в протоколе из-за наказания соперников
По итогам главной субботней сессии Гран При Италии Джордж Расселл показал шестое время. Учитывая форму Mercedes на быстрых трассах, такой результат выглядит неплохо, если не принимать во внимание отставание от поула Шарля Леклера – 1,381 секунды. Кроме того, британец уступил своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.
Однако из-за многочисленных штрафов, которые гонщики получили за установку новых компонентов мотора, Расселл сможет в воскресенье стартовать вторым.
Но он честно признал, что не считает такую позицию справедливой.
«Мы не заслуживаем возможности стартовать вторыми после сегодняшнего выступления, – сказал Джордж журналистам. – Меня разочарована эта сессия, я не смог получить от машины того, что она позволяла.
В первой тренировке он ехала просто здорово, но ко второй и третьей все стало несравнимо хуже. Первый сегмент квалификации вышел отличным, мы уступали Ferrari лишь пару десятых. Но во втором дела пошли хуже, а к третьему окончательно испортились.
Впрочем, в нынешнем сезоне нам не привыкать к чему-то подобному».
Говоря о том, чего реально добиться в гонке, Расселл отметил: «Даже если бы скорости было больше, соперничать с Максом [Ферстаппеном, который стартует четвертым] нам едва ли удалось бы. Надеюсь, потенциально удастся поспорить с Шарлем».
Хватит ли этого, чтобы попасть на подиум? «Я бы сам хотел это знать, – ответил британец. – У нас лучшие инженеры, они день и ночь работают над тем, чтобы понять: отчего наша форма непредсказуемо меняется по ходу всех 15 прошедших этапов. Но пока мы не приблизились к пониманию.
И это очень огорчает. По субботам мы вообще не можем ни с кем бороться – пара топ-команд далеко впереди, а средняя группа пелотона чуть позади нас. Но хотя бы в гоночной конфигурации машина быстрее».
Хэмилтон, показавший в квалификации пятую скорость, будет стартовать 19-м.
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