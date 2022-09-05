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Льюис Хэмилтон лидировал в Зандфорте, когда за десять кругов до финиши участники гонки готовились к рестарту. Однако в тот момент у семикратного чемпиона были более старые и более жесткие шины – тогда как у трех его преследователей – свежие и мягкие.

В итоге британца поочередно обошли Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Шарль Леклер, оставив без призового шампанского.

При этом борьба двух гонщиков Mercedes на 64-м круге складывалась весьма опасно: Расселл разогнался с слип-стриме позади партнера по команде и стал смещаться внутрь для атаки в первом повороте, но Льюис, обороняясь, направил свою машину в ту же сторону.

В итоге все обошлось благополучно, а саму эту ситуацию Расселл объяснил так: «У нас с Льюисом возникла некоторая неразбериха, я решил уйти в ту же сторону, которую он выбрал для обороны.

Это могло закончиться не очень хорошо, но мы с уважением относимся друг к другу, так что все в порядке».

«Льюис сам этого хотел»

После гонки многие упрекали команду Mercedes в том, что ее тактический штаб в момент выезда автомобиля безопасности сменил шины только одному из двух пилотов. Логика подсказывала, что стоило оставить обоих во главе гонки на старых комплектах, или же провести двойной пит-стоп.

Но Расселл поддержал выбор команды.

«Думаю, решение было очень сложных, – объяснил 24-летний гонщик. – Если бы мы оба сменили шины, то отдали бы Максу лидерство. А если бы вдвоем остались – он бы наверняка тоже обошел нас.

Лучшим шансом победить для команды было поступить с нами по-разному. Один оставался спереди Макса, другой – позади.

Если бы шины [у Хэмилтона] вновь начали работать, все могло получиться совсем иначе. Но было понятно, что перед ним в любом случае стоит очень непростая задача».

Расселл добавил: «Уверен, Льюис сам хотел этого. Учитывая нашу нынешнюю ситуацию, мы хотим одержать победу. Очки – это здорово, надо стабильно зарабатывать их.

Но никто и никогда не помнит, кто финишировал в чемпионате вторым. Нам нужна победа в гонке».

Второе место в Зандфорте стало для Джорджа лучшим результатом в составе Mercedes. Ранее он уже был на второй строчке протокола Ф1, но это произошло в Бельгии-21, где гонки как таковой не было.

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