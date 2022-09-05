Расселл назвал «неразберихой» момент, когда едва не вынес Хэмилтона
Пилоты Mercedes боролись в конце Гран При Нидерландов за позицию на подиуме, и их машины оказались в опасной близости
Льюис Хэмилтон лидировал в Зандфорте, когда за десять кругов до финиши участники гонки готовились к рестарту. Однако в тот момент у семикратного чемпиона были более старые и более жесткие шины – тогда как у трех его преследователей – свежие и мягкие.
В итоге британца поочередно обошли Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Шарль Леклер, оставив без призового шампанского.
При этом борьба двух гонщиков Mercedes на 64-м круге складывалась весьма опасно: Расселл разогнался с слип-стриме позади партнера по команде и стал смещаться внутрь для атаки в первом повороте, но Льюис, обороняясь, направил свою машину в ту же сторону.
В итоге все обошлось благополучно, а саму эту ситуацию Расселл объяснил так: «У нас с Льюисом возникла некоторая неразбериха, я решил уйти в ту же сторону, которую он выбрал для обороны.
Это могло закончиться не очень хорошо, но мы с уважением относимся друг к другу, так что все в порядке».
«Льюис сам этого хотел»
После гонки многие упрекали команду Mercedes в том, что ее тактический штаб в момент выезда автомобиля безопасности сменил шины только одному из двух пилотов. Логика подсказывала, что стоило оставить обоих во главе гонки на старых комплектах, или же провести двойной пит-стоп.
Но Расселл поддержал выбор команды.
«Думаю, решение было очень сложных, – объяснил 24-летний гонщик. – Если бы мы оба сменили шины, то отдали бы Максу лидерство. А если бы вдвоем остались – он бы наверняка тоже обошел нас.
Лучшим шансом победить для команды было поступить с нами по-разному. Один оставался спереди Макса, другой – позади.
Если бы шины [у Хэмилтона] вновь начали работать, все могло получиться совсем иначе. Но было понятно, что перед ним в любом случае стоит очень непростая задача».
Расселл добавил: «Уверен, Льюис сам хотел этого. Учитывая нашу нынешнюю ситуацию, мы хотим одержать победу. Очки – это здорово, надо стабильно зарабатывать их.
Но никто и никогда не помнит, кто финишировал в чемпионате вторым. Нам нужна победа в гонке».
Второе место в Зандфорте стало для Джорджа лучшим результатом в составе Mercedes. Ранее он уже был на второй строчке протокола Ф1, но это произошло в Бельгии-21, где гонки как таковой не было.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Риккардо: Уэббер извинился предо мной за Пиастри
Анализ: Кто выиграл бы в Зандфорте без VSC и рестарта?
Самое важное:
Анализ: почему не договорились Red Bull и Porsche
История, которая казалась обреченной на успех, внезапно оказалась на грани краха. Кристиан Ниммерфолль отыскал зерна истины во множестве слухов
«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull
После Гран При Нидерландов команде пришлось выступить с официальным заявлением, чтобы развеять слухи
Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов
Домашний этап стал триумфальным для Макса Ферстаппена на фоне явного усиления Mercedes и новых проблем Ferrari. Вот что выделили в прошедшей гонке ведущие медиа
В Red Bull отказались отпускать Гасли, если Херте не дадут Суперлицензию
Кристиан Хорнер напрямую увязал переход звезды IndyCar в Формулу 1 с возможностью выступлений Пьера Гасли за Alpine в 2023 году