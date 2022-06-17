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В преддверии Гран При Канады спортивные руководители Формулы 1 объявили о новых мерах, призванных уменьшить вертикальную раскачку машин на прямых, которая значительно увеличила нагрузку на пилотов.

Теперь каждая команда должна будет гарантировать, что колебания шасси лежат в пределах заранее установленных параметров.

Эффект «козления» серьезнее всего проявлялся у Mercedes и AlphaTauri, тогда как меньше других от него страдали Red Bull, McLaren и Alpine.

Комментируя инициативу FIA, призер бакинской гонки Джордж Расселл отметил: «Здорово, что они действуют оперативно. Однако решение на этот уик-энд напоминает пластырь, а не полноценное решение.

Надо подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Мне кажется, даже у тех команд, где нет серьезных проблем, тряска все равно остается очень сильной.

У FIA есть доступ ко всем данным о вертикальных перегрузках, пока они значительно превосходят те значения, которые можно назвать безопасными.

Так что необходимо более серьезное обсуждение для движения вперед. Но начало уже положено».

Шарль Леклер, который сидел на официальной пятничной пресс-конференции рядом с Расселлом, не согласился с такой оценкой.

«Не могу сказать, что полностью разделяю эту позицию, – сказал гонщик Ferrari. – Как по мне, это команда должна обеспечить такую машину, которой гонщик сможет нормально управлять.

Пока что никаких проблем с этим не было. Ну да, машина стала жестче, чем в прошлом году. Но если она сложна в управлении, лично я считаю это просто задачей. И мы решаем ее, отыскивая нужные решения».