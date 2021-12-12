Расселл назвал финиш Гран При Абу-Даби «неприемлемым»

На последних кругах заезда Ф1 на «Яс-Марине» казалось, что Льюис Хэмилтон выиграет восьмой титул, пока на 51 круге Николя Латифи не попал в аварию и несколькими минутами позже не вызвал машину безопасности.

Из-за выезда пейс-кара Хэмилтону нужно было либо остаться на «подубитых» шинах, либо заехать в боксы и потерять позицию. В Mercedes выбрали не делать пит-стоп, в то время как Максу Ферстаппену поменяли резину на свежий Soft. Изначально дирекция гонки не разрешила отставшим на круг пилотам обогнать лидеров и вернуться «в круг», хоть они и были между Максом и Льюисом. Но прямо перед завершением режима машины безопасности их отпустили.

После рестарта, который дали за круг до конца заезда, Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл гонку.

Позднее решение отпустить отставших на круг разозлило босса Mercedes Тото Вольфа: он закричал «это неправильно» гоночному директору Майклу Маси. Маси, в свою очередь, ответил, что «это называется гонками».

После финиша Джордж Расселл написал в Твиттере пост со словами «это неприемлемо» (все большими буквами).

«Макс – невероятный гонщик, у которого был удивительный сезон, и я испытываю к нему большое уважение, – дописал Джордж. – Но то, что сейчас произошло, абсолютно неприемлемо. Я не могу поверить в то, что мы сейчас видели».

Сам же Джордж сошел на 26 круге гонки.