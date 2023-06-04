Предыдущая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Следующая / Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Расселл назвал двойной подиум Mercedes предвестником будущих успехов

По мнению британца, лучшая гонка в сезоне, которая принесла команде второе и третье места – это еще далеко не предел возможного

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes-AMG, 3rd position

После квалификации лишь на 12-м месте Джордж Расселл закончил Гран При Испании третьим. Это его первый призовой финиш в нынешнем сезоне (и первый с победы в Сан-Паулу), а успех Mercedes F1 дополнил второй результат Льюиса Хэмилтона. 

Как отметил Джордж, такие результаты показывают, что команда на верном пути, обновления машины W14 оказались эффективными, и впереди более серьезные достижения. 

«Честно говоря, я немного удивлен, – признался Расселл, оценивая свой результат после финиша в восьми секундах позади напарника. – Большое спасибо команде, машина сегодня была действительно хороша. Мне удалась сильная гонка с 12-го места на третье. 

Это знак того, что впереди у команды, хочется верить, серьезные вещи». 

Хэмилтон, сумевший на трассе обогнать Лэнса Стролла с Карлосом Сайнсом, добавил: «Отличный результат для команды, мы правда не ожидали сегодня ничего подобного. 

Снимаю шляпу перед теми, кто продолжал вкалывать на базе и позволил нам подобраться ближе к Red Bull.

Да, они пока быстрее, но мы продолжаем работу. Шаг за шагом – и, возможно, к концу года мы подберемся куда ближе, что было бы прекрасно. А если нет, тогда в следующем сезоне».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Ралли-Кросс

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта

Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта

IndyCar
Детройт

Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта

Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле

Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле

GT WC Endurance
Ле-Кастелле

Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании

Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Испании

Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Формула 1
Гран При Испании

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Формула 1

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Формула 1
Гран При Испании

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Самое важное:

«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние

«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние

F1 Формула 1
Гран При Испании

«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние «Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

RX Ралли-Кросс

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

F1 Формула 1
Гран При Испании

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

F1 Формула 1

Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.