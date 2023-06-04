Расселл назвал двойной подиум Mercedes предвестником будущих успехов

После квалификации лишь на 12-м месте Джордж Расселл закончил Гран При Испании третьим. Это его первый призовой финиш в нынешнем сезоне (и первый с победы в Сан-Паулу), а успех Mercedes F1 дополнил второй результат Льюиса Хэмилтона.

Как отметил Джордж, такие результаты показывают, что команда на верном пути, обновления машины W14 оказались эффективными, и впереди более серьезные достижения.

«Честно говоря, я немного удивлен, – признался Расселл, оценивая свой результат после финиша в восьми секундах позади напарника. – Большое спасибо команде, машина сегодня была действительно хороша. Мне удалась сильная гонка с 12-го места на третье.

Это знак того, что впереди у команды, хочется верить, серьезные вещи».

Хэмилтон, сумевший на трассе обогнать Лэнса Стролла с Карлосом Сайнсом, добавил: «Отличный результат для команды, мы правда не ожидали сегодня ничего подобного.

Снимаю шляпу перед теми, кто продолжал вкалывать на базе и позволил нам подобраться ближе к Red Bull.

Да, они пока быстрее, но мы продолжаем работу. Шаг за шагом – и, возможно, к концу года мы подберемся куда ближе, что было бы прекрасно. А если нет, тогда в следующем сезоне».