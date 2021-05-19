Джордж Расселл в нынешнем году проводит третий сезон в составе Williams, после чего его контракт с командой подходит к концу. Многие прочат британца в Mercedes, поскольку он входит в молодежную программу этого концерна, однако сами чемпионы мира пока неохотно рассуждают о будущем.

В среду перед Гран При Монако стало известно о продлении сотрудничества McLaren и Ландо Норриса – после этого в пелотоне 2022 года осталось всего десять вакансий. Уже понятно, что Формулу 1 ждет множество слухов и будущем, и Расселл неизбежно будет фигурировать в них .

Пока же 23-летний британец заявил, что очень рассчитывает на новое многолетнее соглашение, так как оно дает возможность спокойно прогрессировать. не опасаясь за ближайшее будущее.

«Сейчас я в хорошей ситуации, так как в преддверии нового сезона стану свободным агентом. – сказал Джордж. – Полагаю, стабильность и преемственность крайне важны. Недавние переходы показали, насколько сложно сейчас гонщикам прыгать в новую команду и адаптироваться там.

Потому для меня, где бы я ни оказался в следующем году, было бы важно договориться как минимум на два сезона. Эта стабильность позволит расти и прогрессировать».

Расселл не заработал ни одного очка, проведя уже 41 гонку за Williams. Однако его котировки на рынке пилотов остаются очень высокими благодаря единственному выступлению за Mercedes на прошлогоднем Гран При Сахира, когда лишь ошибка команды и прокол в конце дистанции оставили молодого спортсмена без победы.