Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году

Поделились
Комментарии
Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году
Автор:
, редактор

После командировки в Mercedes Джордж больше не хочет быть последним

В 2020 году Williams третий сезон подряд заняла последнее место в Формуле 1. Причем в отличие от прошлых лет, в сезоне-2020 команда из Гроува даже не набрала ни одного очка. При этом, под конец сезона Williams показала определенный прогресс, и уже не являлась явно худшей в пелотоне.

Пилот команды Джордж Расселл рассчитывает, что прогресс продолжится и в 2021-м Williams уже не будет последней в Ф1.

«Уверен, что в следующем году мы будем впереди Haas, – сказал Расселл. – А судя по нашему прогрессу, я также верим, что мы опередим Alfa Romeo.

Учитывая, что правила остаются прежними, я уверен, что мы будем бороться с середняками. Но наша цель: опередить Haas и Alfa Romeo».

Читайте также:

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Предыдущая новость

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Следующая новость

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году

«Есть ощущение, что это только начало». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Есть ощущение, что это только начало». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году

Самое читаемое

1
Формула 1

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

37мин
2
Формула 1

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

17мин
3
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

16мин
4
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

18ч
5
Формула 1

Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение

16ч

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году
Формула 1

Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri
Формула 1

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.