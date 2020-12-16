Расселл нацелился опередить Haas и Alfa Romeo в 2021 году

В 2020 году Williams третий сезон подряд заняла последнее место в Формуле 1. Причем в отличие от прошлых лет, в сезоне-2020 команда из Гроува даже не набрала ни одного очка. При этом, под конец сезона Williams показала определенный прогресс, и уже не являлась явно худшей в пелотоне.

Пилот команды Джордж Расселл рассчитывает, что прогресс продолжится и в 2021-м Williams уже не будет последней в Ф1.

«Уверен, что в следующем году мы будем впереди Haas, – сказал Расселл. – А судя по нашему прогрессу, я также верим, что мы опередим Alfa Romeo.

Учитывая, что правила остаются прежними, я уверен, что мы будем бороться с середняками. Но наша цель: опередить Haas и Alfa Romeo».