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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

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Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Автор:
, Главный редактор

Британский пилот стал автором лучшего времени дня, а его финский напарник порадовался темпу на длинных сериях

Джордж Расселл, который в пятницу впервые управлял болидом Mercedes в рамках Гран При, показал лучшие времена в обеих тренировках Гран При Сахира – но не стал придавать этому большого значения. В частности, по завершении второй тренировки британец напомнил, что Валттери Боттас смог проехать круг быстрее – но этот результат был почти сразу же аннулирован за нарушение границ трассы. 

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«Думаю, на выезде за пределы трассы Валттери сэкономил где-то пять сотых – но круг-то у него был на две десятых быстрее моего, – заявил британец журналистам в паддоке. – Так что, с минимумом топлива я отстаю где-то на пятнадцать сотых. На тяжелой машине у меня во второй практике тоже все было не слишком хорошо, я столкнулся с определенными проблемами. Но постепенно ситуация меняется к лучшему – и думаю, что завтра все будет уже по-другому».

Также Расселл рассказал, что по-прежнему чувствует определенный дискомфорт в достаточно тесном кокпите болида W11, но не видит в этом больших проблем: «Честно говоря, я прилично помят, на мне немало синяков. Но мы уже знаем, что и как надо поменять для большего комфорта. Сейчас это не самый главный вопрос, но к воскресенью работа будет проведена».

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Тем временем Боттас стал одним из пилотов, повредивших днище болида на поребрике в 8-м повороте «Международного автодрома Бахрейна» – по словам финского пилота, в тот момент от ключевой детали автомобиля отвалился достаточно большой фрагмент.

«Это произошло во время первой же серии кругов – так что, остаток тренировки я провел без особой пользы, – признался финн. – Во второй сессии все было гораздо лучше – за исключением моего аннулированного круга и того, что болиды Red Bull на шинах Medium выглядят весьма сильно. Но, с другой стороны, мой темп на длинных сериях кругов был весьма стабильным».

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

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Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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