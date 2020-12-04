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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Расселл наденет на гонку ботинки на размер меньше. Иначе в Mercedes не влезть

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Расселл наденет на гонку ботинки на размер меньше. Иначе в Mercedes не влезть
Автор:
, Главный редактор

Разница в 11 сантиметров между двумя британскими гонщиками оказалась близка к критической

Разница в росте между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом слегка осложнила ситуацию для последнего, когда тот в среду проходил процедуру подгонки сиденья в рамках подготовки к выступлению за Mercedes в Гран При Бахрейна.

Рост Хэмилтона, на которого рассчитан кокпит болида – 174 см, Расселл выше соотечественника на 11 см. Одним из следствий этого стало минимальное расстояние между носками обуви пилота и «потолком» кокпита. В результате гонщику придется во время заездов одевать обувь 42-го размера – вместо 43-го, который Расселл использует обычно.

«Определенный дискомфорт будет, – признал британец, общаясь с прессой в паддоке Гран При Сахира. – Но ради такой возможности я его выдержу.

Команде тоже пришлось непросто. Надо было договориться, чтобы за сутки были сделаны новые шлемы, чтобы были оперативно пошиты и доставлены в Бахрейн комбинезоны. Зная, с чем все это было связано, я еще больше благодарен команде за сделанный ей выбор».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Джеймс Расселл
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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