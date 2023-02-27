Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером

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Когда Джордж Расселл перешел в Mercedes, ему «по наследству» от Валттери Боттаса достался гоночный инженер Риккардо Мускони, который работал с финном с 2019 года.

Однако уже после завершения зимних тестов в Бахрейне стало известно, что Мускони покинул гоночную бригаду. Вместо него с британским пилотом теперь будет работать Маркус Дадли – опытный инженер, который уже много лет трудится в Mercedes.

Прежде он не просто отвечал за работу с данными, но и был в команде подменным инженером. Когда Питер Боннингтон не имел возможности приехать на Гран При – скажем, в Австралии-22 или Мексике-19 – именно Дадли поручали руководить вместо него бригадой Льюиса Хэмилтона.

Теперь Маркус станет постоянным гоночным инженером Расселла. Для пилота это будет третий глава бригады за время выступлений в Ф1. Все три сезона выступлений за Williams Джордж работал с Джеймсом Урвином.