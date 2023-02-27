Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером
Маркус Дадли, который прежде входил в бригаду Джорджа, получил повышение за несколько дней до старта чемпионата
Когда Джордж Расселл перешел в Mercedes, ему «по наследству» от Валттери Боттаса достался гоночный инженер Риккардо Мускони, который работал с финном с 2019 года.
Однако уже после завершения зимних тестов в Бахрейне стало известно, что Мускони покинул гоночную бригаду. Вместо него с британским пилотом теперь будет работать Маркус Дадли – опытный инженер, который уже много лет трудится в Mercedes.
Прежде он не просто отвечал за работу с данными, но и был в команде подменным инженером. Когда Питер Боннингтон не имел возможности приехать на Гран При – скажем, в Австралии-22 или Мексике-19 – именно Дадли поручали руководить вместо него бригадой Льюиса Хэмилтона.
Теперь Маркус станет постоянным гоночным инженером Расселла. Для пилота это будет третий глава бригады за время выступлений в Ф1. Все три сезона выступлений за Williams Джордж работал с Джеймсом Урвином.
Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне
Что мировые СМИ написали про тесты Ф1 в Бахрейне
Самое важное:
Что мировые СМИ написали про тесты Ф1 в Бахрейне
Что мировые СМИ написали про тесты Ф1 в Бахрейне Что мировые СМИ написали про тесты Ф1 в Бахрейне
Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером
Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером
Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне
Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне
Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1
Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1 Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.