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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды

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, Главный редактор

Британец в очередной раз не смог заработать очки – но не стал возлагать вину на японского пилота, помешавшего ему в начале гонки

Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды

Впервые стартовав за рулем Williams из первой десятки, Джордж Расселл вновь не смог финишировать в первой десятке. Первым неприятным моментом для британца стала потеря сразу 5 позиций в начале заезда – первый круг гонщик закончил на 13-й позиции.

«Я хорошо стартовал – но в какой-то момент Цунода метнулся слева направо и сразу же заблокировал колеса, – рассказал Расселл о событиях в дебюте гонки. – Не знаю, почему он так сделал – но мне пришлось ударить по тормозам, чтобы избежать контакта. И несколько человек один за другим обошли меня снаружи. Это было не слишком приятно – но в то же самое время нельзя сказать, что это было концом света. Все-таки впереди меня финишировали те, кто, скорее всего, финишировал бы впереди в любом случае».

Впрочем, в конце заезда Расселл смог закрепиться на 10-й позиции – и только за 3 круга до финиша пилота Williams опередил имевший заметное преимущество в темпе Фернандо Алонсо. При этом, по словам британского гонщика, даже проигранная борьба за позицию принесла ему определенное удовольствие.

«Я в Формуле 1 уже третий год – но это был по сути первый раз, когда я по-настоящему с кем-то боролся. Да, я совершал обгоны – но еще не было настоящей плотной борьбы колесо в колесо. И я доволен, что смог какое-то время продержаться и не совершить ничего глупого. Тем более, что бороться с Фернандо непросто – если у тебя есть возможность выбрать пилота, который будет тебя догонять и атаковать, Фернандо ты вряд ли выберешь».

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