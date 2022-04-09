Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

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После невыразительного выступления в Джидде в чемпионском коллективе очень надеялись на прогресс по ходу австралийского Гран При, однако первый день принес Mercedes множество проблем.

Однако к субботу результаты явно выросли: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл завоевали право стартовать с третьего ряда, уступив лучшему времени Шарля Леклера примерно секунду.

Однако в самой команде оценили свое выступление несколько иначе. На вопрос, можно ли говорить об улучшениях по сравнению с пятницей, Расселл ответил: «И да, и нет.

Да, мы на пятом и шестом местах. Но McLaren [Ландо Норриса] впереди нас, и [Фернандо] Алонсо тоже должен был быть впереди.

Не знаю, то там приключилось у [Карлоса] Сайнса, но и он должен быть впереди нас. Так что по чистому темпу наши места – восьмое и девятое. А значит, день для нас не самый успешный.

Мы воспользовались чужими ошибками, но нам еще предстоит серьезно прибавлять в темпе».

На вопрос о том, удалось ни команде решить вопрос с прогревом резины, Джордж заметил: «Как по мне, главной задачей остается "козление". Я перепробовал много всего, но машина продолжает скакать, что стоит мне большой потери времени в быстрых поворотах.

Честно говоря, в такой ситуации я просто не испытываю достаточной уверенности, чтобы атаковать по-настоящему. Из-за этого ощущения за рулем довольно непривычные. Тебя болтает вверх-вниз, ехать быстро не получается. Из-за этого сложно найти верный темп».

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Гонщик продолжил: «Это очень похоже на 22-й поворот в Джидде. Мы стараемся уменьшать дорожный просвет, но получаем раскачку, из-за которой уходит уверенность в машине.

Я попробовал более агрессивные настройки, чем Льюис, но время круга стало хуже. Потому просто не представляю, как нам действовать».

По словам Джорджа, сложности Mercedes еще больше усугубились после решения FIA убрать с трассы в Альберт-парке одну из зоy DRS.

С DRS нам, определенно, проще, – сказал британец. – Потому есть некая ирония в том, что зону убрали со ссылкой на безопасность. Из-за этого ситуация с подпрыгиваниями обострилась для половины пелотона.

Я не согласен с этим решением. В Саудовской Аравии DRS разрешено было использовать в последнем [быстром] повороте, который куда уже и сложнее. И никаких проблем не было. Потому не знаю, откуда взялось это решение».