Расселл: Мы проигрываем и на прямых, и в поворотах

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Болельщикам и прессе не стоит искать причину отставания команды Mercedes от лидеров по ходу Гран При Бахрейна в чем-то одном. Эту мысль в интервью после финиша гонки высказал Джордж Расселл, закончивший заезд на 4-й позиции.

«Я бы не сказал, что во всем виноват мотор – работают сразу несколько факторов, – в частности, сказал британец. – Среди прочего аэродинамическое сопротивление у машины сравнительно большое. Плюс козление на прямых отнимает у тебя время – потому что ты теряешь энергию разгона, прикладываясь днищем о трассу. Я бы сказал, что 50 процентов времени мы теряем на прямых и 50 процентов – в поворотах.

Не могу сказать, что козление сильно выматывает физически – но ты чувствуешь дискомфорт. И это сильно влияет на состояние шин: когда машина начинает приплясывать на торможении, задние колеса порой просто прыгают – настолько машина нестабильна. И если мы сможем победить эту проблему, то все станет намного лучше сразу по нескольким направлениям – и шины будет проще беречь, и тормозить можно будет увереннее. И в нашем распоряжении будет больше зацепа.

Сделали ли мы машину лучше по ходу уик-энда? Думаю, в целом больших изменений не было. С одной стороны, мы так много всего попробовали, что за шагом вперед часто следовал шаг назад. А с другой стороны, сконцентрировавшись на одной области машины, мы пока были вынуждены оставить за скобками многие другие. Сейчас мы понимаем нашу машину лучше – но не так хорошо, как хотели бы».