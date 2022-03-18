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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Расселл: Мы отстаем на секунду и не в силах что-то сделать

Британский пилот Mercedes объяснил, почему его четвертое время в пятницу нельзя считать поводом для оптимизма

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл: Мы отстаем на секунду и не в силах что-то сделать
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Для чемпионской команды пятница на Гран При Бахрейна стала продолжением тестов – все ее усилия были направлены на решение глобальной проблемы, которая проявилась после перехода на «беспонтонный» вариант шасси W13. Машина сильно страдает от колебаний на прямых, и избавиться от них пока не удается. 

Джордж Расселл показал по итогам дня четвертое время, уступив шесть десятых лучшему результату Макса Ферстаппена из Red Bull и пропустив обоих пилотов Ferrari – однако объяснил, что в действительности отставание еще больше.

«Понятно, что мы не там, где хотим быть, – сказал британец в интервью пресс-службе Ф1. – Да, мы немножко продвинулись в решении своих сложностей, но темпе пока нет. Так что надо как можно тщательнее поработать с данными и понять, почему мы оба [с Льюисом Хэмилтоном] испытываем такие проблемы. 

Мы заметно отстаем от Red Bull и Ferrari – даже Alfa Romeo и AlphaTauri едут вровень с нами, а то и быстрее».

Он добавил: «Мы стабильно уступаем секунду с лишним нашим главным соперникам. Надо сделать все возможное. Если это кому-то и по силам – то нашей команде. 

Мы перепробовали много всего, чтобы найти скорость. Важно понять, как нам раскрыть тот потенциал, который у машины, несомненно, есть. Но нет ничего такого, что реально было бы изменить за одну ночь. Попытаться перевернуть все с ног на голову было бы безрассудством. 

Тут нужен тщательный анализ всех факторов. Впереди весь уик-энд, важно выжать максимум из нашей ситуации и свести потери к минимуму».

Хэмилтон, в свою очередь, признал, что у Mercedes ужу давно не было столь серьезных сложностей.

«В прошлом году, если сравнивать, проблемы были далеко не такими значительными, – признался прошлогодний победитель Гран При Бахрейна. – Сейчас все куда сложнее. И все, что бы мы ни пробовали, не слишком помогает. Так что тут, видимо, решение можно найти только в долгосрочной перспективе».

В первой тренировке на машину Льюиса поставили новое днище, но ко второй вернули старое. Семикратный чемпион завершил день девятым, проиграв Ферстаппену 1,2 секунды. 

Дополнительная информация: Филип Клерен

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