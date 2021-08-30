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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами

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Пилот Williams описал условия на трассе в Спа

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами

Джордж Расселл стал одним из главных бенефициаров фактического срыва гонки Гран При Бельгии. Это позволило пилоту Williams сохранить добытую в квалификации вторую позицию и завоевать первый подиум в карьере. 

Расселл уверен, что гонку никак нельзя было проводить, так как обилие воды на трассе полностью лишало пилотов обзора.

«Всю дорогу от первого поворота до Красной воды и на входе в пятый поворот брызг было столько, что я даже не представлял, где едет Макс, – сказал Джордж. – Те, кто ехали за мной, вероятно, меня тоже не видели. И еще я не мог ехать на полной скорости, из-за чего шины остывали. Мы с тем уже успехом могли ехать с закрытыми глазами».

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