Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами

Джордж Расселл стал одним из главных бенефициаров фактического срыва гонки Гран При Бельгии. Это позволило пилоту Williams сохранить добытую в квалификации вторую позицию и завоевать первый подиум в карьере.

Расселл уверен, что гонку никак нельзя было проводить, так как обилие воды на трассе полностью лишало пилотов обзора.

«Всю дорогу от первого поворота до Красной воды и на входе в пятый поворот брызг было столько, что я даже не представлял, где едет Макс, – сказал Джордж. – Те, кто ехали за мной, вероятно, меня тоже не видели. И еще я не мог ехать на полной скорости, из-за чего шины остывали. Мы с тем уже успехом могли ехать с закрытыми глазами».