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Расселл: Моя гонка в Зандфорте закончилась, даже не начавшись

Гонщик Mercedes остался в высшей степени недоволен всем, что происходило с ним в воскресенье на Гран При Нидерландов

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл показал третий результат в квалификации и сохранил эту позицию в дебюте гонки (на фото ниже), хотя чуть позже и пропустил Фернандо Алонсо, устроившего неожиданную атаку в третьем повороте.

Однако начавшийся вскоре дождь сыграл против британца – команда Mercedes провела ему пит-стоп только на четвертом круге, когда все главные соперники уже были на промежуточной резине и проезжали свои круги на 20 секунд быстрее Джорджа. 

«Моя гонка по сути закончилась, даже не начавшись, – сказал Расселл после финиша. – Похоже, наша информация в отношении погоды была категорически неверной. Мы полагали, что этот дождь продлится лишь несколько минут.  

Но он шел и шел, и это было чертовски досадно. Мы потеряли место на подиуме».

Ко второй части дистанции пилоту Mercedes удалось пробиться в зачетную десятку, но после остановки гонки из-за нового ливня и рестарта он столкнулся в борьбе за позицию с Ландо Норрисом и повредил колесо.  

«Нам удалось отыграться, но контакт с Ландо, который был неудачным гоночным эпизодом, привел к проколу. Так я полностью разочарован, хотя машина ехала быстро», – сказал британец.

Расселл добрался до финиша на 17-й и последней позиции.

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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