Расселл: Мог стать восьмым, но свежих шин не было

Джордж Расселл стартовал третьим на Гран При России и удерживал эту позицию до первого пит-стопа, после которого провалился вглубь пелотона. Ближе к финишу он выбыл из зачетной десятки, но благодаря своевременному переходу на промежуточные шины сумел финишировать десятым.

Несмотря на потерю семи мест по ходу гонки, пилот Williams остался доволен своей работой, хотя отметил, что мог быть выше на пару позиций.

«Посуху мы добились доступного нам максимума, – сказал Расселл. – Действительно хорошо поработали. Мы еще до гонки знали, что не важно, проведем мы пит-стоп раньше других или позже. Их машины настолько быстрее, что они в любом случае оказались бы впереди. Но отрезок получился хорошим.

На промежуточных шинах в конце у меня были большие проблемы. Думаю, я был одним из немногих, кому достались уже использованные промежуточные шины, так как неиспользованных у нас после квалификации не осталось. Полагаю, я много проиграл парням на свежей резине, ведь мои колеса скользили. Может, мы могли бы стать восьмыми. Но независимо от этого, десятое место принесло нам очки. Мечтать можно о большем, но если смотреть реально, то для нас это очень сильный результат».

Расселл также объяснил, как сумел удерживать третье место до первого пит-стопа: «Наша машина быстрее всех на прямых и это приносило свои плоды. Жаль, что я не добился большего в первом повороте гонки, но Карлос действовал агрессивно и попал в слипстрим к Ландо. А я вел свою борьбу и удерживал третье место, чем горжусь».