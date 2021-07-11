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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Расселл: Мне нечего терять в борьбе с Хэмилтоном

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Джордж уверен, что борьба с семикратным чемпионом – беспроигрышная ситуация

Расселл: Мне нечего терять в борьбе с Хэмилтоном

Mercedes продлила контракт с Льюисом Хэмилтоном до конца 2023 года, но пока неизвестно, кто будет его напарником начиная со следующего сезона. Кандидатов на данный момент два – Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Считается, что у Расселла больше шансов, однако для молодого пилота соперничество с Хэмилтоном может оказаться тяжелой ношей. Но сам Джордж придерживается иного мнения.

«Последние три года я ежедневно поддерживаю контакт с Mercedes, – цитирует Расселла Autocar. – Они примут решение, каким бы оно ни было, когда решат, что время пришло.

Каждый хочет сразиться с лучшим пилотом. Каждый верит в себя. Я хотел бы принять такой вызов, потому что с моих плеч упадет груз давления, я окажусь в беспроигрышном положении. Таким будет мой подход, если я когда-либо окажусь в борьбе с одним из лучших пилотов всех времен. В такой борьбе нечего терять и это здорово».

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