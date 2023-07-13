Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года
По мнению Джорджа, команде из Уокинга по силам и дальше выступать столь же сильно, как на недавнем британском Гран При
Ландо Норрис и Оскар Пиастри за девять первых этапов заработали всего 29 очков, однако после обновления машины им удалось резко прибавить в результатах. В Сильверстоуне гонщики стартовали со второй и третьей позиций и финишировали вторым и четвертым.
Причем если бы течение гонки не прервал выезд машины безопасности, ее исход для McLaren мог бы получиться даже выше.
В самой команде говорили, что столь внезапный рост скорости стал следствием удачного совпадения условий – прохладной погоды, быстрых виражей трассы и более жестких шин.
Однако многие в паддоке предположили, что теперь McLaren будет выступать на схожем уровне и дальше.
«Не вижу, что им может помешать, – сказал Джордж Расселл из Mercedes, который в концовке британской гонки даже на более мягких шинах не сумел угнаться за Пиастри. – Вспомните, что было на "Ред Булл Ринге", трассе, совсем не похожей на Сильверстоун. Там они тоже ехали чуть быстрее нас.
Просто не могу себе представить, как они смогли добиться такой прибавки в темпе. Хотя, конечно, мы не обращаем особенного внимания на соперников, так как заняты своими вопросами. Но их пример показывает, что подобное возможно, так что мы тоже должны стремиться становиться сильнее».
Льюис Хэмилтон добавил: «Сейчас спорт вступает в очень интересный период, когда силы выравниваются. Williams уже в борьбе с [Алексом] Элбоном. McLaren, Aston и другие команды очень близко. Отрывы совсем невелики, а это именно то, что нужно спорту. Интересно посмотреть, чем ответят остальные».
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