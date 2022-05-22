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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась

Пилот Mercedes поблагодарил команду за место на подиуме

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Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась
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Команда Mercedes выиграла Кубок конструкторов в прошлом сезоне Формулы 1, но этот начала мягко скажем не очень успешно. Перед Гран При Испании казалось, что она решила многие свои проблемы, и в Барселоне ее пилоты действительно приблизились к лидерам.

Лучшим вновь оказался Джордж Расселл, который занял третье место на подиуме.

«Я бы хотел сказать, что команда Mercedes вернулась в лидеры, но уж больно тяжело сложилась для нас гонка, – признался Расселл сразу после финиша. – Я выложился по полной, стараясь сдержать Макса Ферстаппена на Red Bull, но он был великолепен. В общем, я очень горд тому, что стою на подиуме. Мы этого заслужили.

По ходу гонки мы очень страдали из-за перегрева. И все же машины хватило на то, чтобы я оборонялся от Red Bull целых несколько кругов. Команде это не мало стоило. И я на подиуме, принес ей нужные очки.

Последние круги были очень тяжелыми для нас. Третье место не далось легко. Спасибо болельщикам, что так поддерживали нас весь уик-энд».

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