Расселл: Макс наговорил лишнего, но извинения не нужны

После отличного старта в субботнем спринте в Баку Джордж Расселл смог поравняться с Максом Ферстаппеном – гонщики продолжали борьбу колесо в колесо на протяжении трех поворотов, и в итоге Расселл смог выйти вперед.

Вскоре Ферстаппен вернул позицию во время рестарта, а после финиша назвал соперника «долбо**ом» – этот момент попал в прямую трансляцию.

Джордж сохранил спокойствие, не вступая в перепалку, но позже адресовал сопернику несколько весьма едких высказываний.

По ходу медиа-сессии в паддоке гонщик сказал, что должен еще раз пересмотреть повторы с нескольких ракурсов, чтобы сделать для себя окончательные выводы. Спустя сутки его вновь попросили прокомментировать события на старте спринта.

«Честно говоря, мне и сказать-то особо нечего, – ответил гонщик Mercedes. – Понятно, что момент был очень напряженный. Не знаю, изменил ли он [Ферстаппен] свое мнение сейчас, но это обычный гоночный эпизод».

Говоря о реплике Макса после финиша, Расселл добавил: «Мне не нужны никакие извинения. Он двукратный чемпион мира, лидер нынешнего сезона. Я вообще не переживаю из-за всего этого. Наверное, он и сам теперь не в восторге от сказанных слов. А вообще Макс – классный парень и отличный гонщик. И говорить такое было вовсе не обязательно»

Джордж показал, что отлично умеет строить свои фразы так, чтобы за простыми словами был ясно видел его истинный посыл.

«Честно говоря, я даже удивлен, сколь несерьезным оказался наш контакт, – сказал он. – После таких эмоций [Ферстаппена] я ожидал, что там было что-то действительно серьезное. А касания вроде этого регулярно происходят по всему пелотону».