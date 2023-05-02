Предыдущая / Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Расселл: Макс наговорил лишнего, но извинения не нужны

Британский гонщик назвал избыточной реакцию чемпиона Ф1 на их столкновение в Баку

Лауренс Стаде
Автор:
Соавтор:
Филип Клерен
, журналист (Нидерланды)
Расселл: Макс наговорил лишнего, но извинения не нужны

После отличного старта в субботнем спринте в Баку Джордж Расселл смог поравняться с Максом Ферстаппеном – гонщики продолжали борьбу колесо в колесо на протяжении трех поворотов, и в итоге Расселл смог выйти вперед. 

Вскоре Ферстаппен вернул позицию во время рестарта, а после финиша назвал соперника «долбо**ом» – этот момент попал в прямую трансляцию. 

Джордж сохранил спокойствие, не вступая в перепалку, но позже адресовал сопернику несколько весьма едких высказываний.

По ходу медиа-сессии в паддоке гонщик сказал, что должен еще раз пересмотреть повторы с нескольких ракурсов, чтобы сделать для себя окончательные выводы. Спустя сутки его вновь попросили прокомментировать события на старте спринта. 

«Честно говоря, мне и сказать-то особо нечего, – ответил гонщик Mercedes. – Понятно, что момент был очень напряженный. Не знаю, изменил ли он [Ферстаппен] свое мнение сейчас, но это обычный гоночный эпизод».

Говоря о реплике Макса после финиша, Расселл добавил: «Мне не нужны никакие извинения. Он двукратный чемпион мира, лидер нынешнего сезона. Я вообще не переживаю из-за всего этого. Наверное, он и сам теперь не в восторге от сказанных слов. А вообще Макс – классный парень и отличный гонщик. И говорить такое было вовсе не обязательно»

Джордж показал, что отлично умеет строить свои фразы так, чтобы за простыми словами был ясно видел его истинный посыл.

«Честно говоря, я даже удивлен, сколь несерьезным оказался наш контакт, – сказал он. – После таких эмоций [Ферстаппена] я ожидал, что там было что-то действительно серьезное. А касания вроде этого регулярно происходят по всему пелотону».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее
Лауренс Стаде Больше от
Лауренс Стаде
Марко пообещал, что у Red Bull не будет командных приказов

Марко пообещал, что у Red Bull не будет командных приказов

Формула 1
Гран При Азербайджана

Марко пообещал, что у Red Bull не будет командных приказов Марко пообещал, что у Red Bull не будет командных приказов

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

Формула 1

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1 Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull

Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Формула 1
Гран При Азербайджана

Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом

Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом

Формула 1
Гран При Азербайджана

Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом

Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно

Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно

Формула 1
Гран При Азербайджана

Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Формула 1
Гран При Азербайджана

Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее Технический анализ: как Red Bull сделала свою машину еще быстрее

Ньюи продлил контракт с Red Bull F1

Ньюи продлил контракт с Red Bull F1

Формула 1

Ньюи продлил контракт с Red Bull F1 Ньюи продлил контракт с Red Bull F1

Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате

Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате

Формула 1
Гран При Азербайджана

Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате Перес: Я должен был уже лидировать в чемпионате

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

F1 Формула 1
Гран При Майами

Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа

«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа «Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа

Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна

Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.