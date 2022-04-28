Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

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В новом сезоне пилоты Mercedes испытывают очевидные сложности со своими болидами, которые козлят, плохо прогревают резину и в целом уступают в скорости лидерам чемпионата. При этом по очкам из двоих пока лидирует дебютант Джордж Расселл, а не семикратный чемпион мира, опытный Льюис Хэмилтон.

В Имоле преимущество Рассела над Хэмилтоном было очевидным: новичок финишировал четвертым, в то время как семикратный чемпион стал только 13-м. Более того, в отличие от Хэмилтона, Расселлу обгоны на итальянской трассе удавались.

По мнению самого Расселла, это вовсе не означает, что он быстрее титулованного напарника, просто у него в последние годы было больше опыта пилотирования проблемных машин в команде Williams.

«Когда у тебя машина топ-уровня, то она очень послушная и делает то, что ты от нее хочешь, – объяснил Расселл изданию Crash.net. – Ей приятно управлять, и она внушает уверенность.

Мне же повезло получить опыт пилотирования очень трудной в управлении машины, которая нисколько не внушала уверенности. И мне приходилось работать с ней, пытаться выжать из нее максимум.

Таким образом, я выработал в себе навыки, которые не возникли бы у меня, если бы я годами ездил на идеальной машине, как Льюис. Но я думаю, что он очень быстро освоится и отыграется. Мне не комфортно, когда говорят о моем преимуществе в очках, потому, что я знаю о его способностях и уверен, что он скоро меня догонит и станет прессовать».