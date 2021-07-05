Расселл лишился очков из-за борьбы с Алонсо. Но все равно рад

Джордж Расселл долгое время претендовал на очки по ходу Гран При Австрии. Однако за пять кругов до финиша выпал из первой десятки, проиграв борьбу Фернандо Алонсо.

Британец заверил, что остался доволен сражением, несмотря на поражение в нем.

«Я уже три года выступаю в Ф1, но в первый раз всерьез сражался с кем-либо, – сказал Расселл. – Мне доводилось иногда совершить обгон-другой, но настоящей борьбы колесо в колесо у меня не было. Так что я рад, что провел ее, и не сделал ничего безумного или глупого. Было весело.

Но если можно было бы выбирать, кто атакует тебя в такой ситуации, то Алонсо я бы точно не выбрал. Жизнь он мне не облегчил».

Расселл финишировал 11-м, а на предыдущем этапе сошел, когда ехал в очковой зоне. Несмотря на это, он положительно оценил свое выступление на двух Гран При в Шпильберге.

«В конечном итоге, ты получаешь то, что заслужил. А эти парни были быстрее нас. В квалификации мы отлично поработали, но соперники были быстрее в гонке и все равно прошли бы вперед.

Мы опять финишировали прямо позади очковой зоны при том, что ни одна топ-машина не сошла. Финишировали вообще все, кроме Окона, который и так был позади меня, а я стал 11-м. Это уже кажется типичным. В целом, это многообещающий результат, мы прогрессируем».