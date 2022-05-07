Расселл: Козление никуда не делось, зато шины заработали

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На тренировках Гран При Майами команда Mercedes впервые в этом сезоне показала скорость, сравнимую со скоростью Ferrari и Red Bull. Лучшее время во второй тренировке и вовсе осталось за пилотом Mercedes Джорджем Расселлом.

До сих пор команда жаловалась на две проблемы. Во-первых, на козление, вынуждавшее конструкторов увеличить дорожный просвет, что в свою очередь привело к снижению прижима и увеличило сопротивление воздуха.

Во-вторых, это сложности с прогревом шин, что было особенно критично в квалификациях, где нужно сразу показать быстрый круг. После заездов в пятницу Расселл рассказал, что фактически обе проблемы в Майами оказались решены.

«Конечно, мы прибавили, но пока до конца не понимаем, за счет чего именно, – заявил Расселл. – Впрочем, мы всегда знали, что условия здесь подходят нам лучше. У нас были проблемы с прогревом резины даже в Бахрейне, а здесь впервые в этом сезоне мы видим действительно жаркую погоду.

Так что я доволен результатами, но не скажу, что мы опережаем соперников. Тренировка ничего не значит, важно для начала хорошо выступить в квалификации.

Что касается козления, то мы понимаем, что полностью от него избавиться невозможно. Но я не исключаю, что теперь этот эффект выражен слабее. По правде сказать, когда я ехал с полным баком, я чувствовал примерно такие же вертикальные колебания машины, как и прежде.

Наш успех в том, что теперь мы смогли сделать так, что козление не помешало нам снизить дорожный просвет, а с низким дорожным просветом мы определенно стали быстрее. Всегда так бывает, что некоторые трассы подходят нам больше, некоторые меньше. Имола определенно не подошла, а в Майами мы выглядим сильнее».