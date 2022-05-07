Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Андретти нашел аргумент в споре за место в Формуле 1 Следующая / Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами
Формула 1 / Гран При Майами Новости

Расселл: Козление никуда не делось, зато шины заработали

Пилот Mercedes назвал две области, в которых команда смогла прибавить к Гран При Майами

Автор:
, Редактор
Расселл: Козление никуда не делось, зато шины заработали
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На тренировках Гран При Майами команда Mercedes впервые в этом сезоне показала скорость, сравнимую со скоростью Ferrari и Red Bull. Лучшее время во второй тренировке и вовсе осталось за пилотом Mercedes Джорджем Расселлом.

До сих пор команда жаловалась на две проблемы. Во-первых, на козление, вынуждавшее конструкторов увеличить дорожный просвет, что в свою очередь привело к снижению прижима и увеличило сопротивление воздуха.

Во-вторых, это сложности с прогревом шин, что было особенно критично в квалификациях, где нужно сразу показать быстрый круг. После заездов в пятницу Расселл рассказал, что фактически обе проблемы в Майами оказались решены.

«Конечно, мы прибавили, но пока до конца не понимаем, за счет чего именно, – заявил Расселл. – Впрочем, мы всегда знали, что условия здесь подходят нам лучше. У нас были проблемы с прогревом резины даже в Бахрейне, а здесь впервые в этом сезоне мы видим действительно жаркую погоду.

Так что я доволен результатами, но не скажу, что мы опережаем соперников. Тренировка ничего не значит, важно для начала хорошо выступить в квалификации.

Что касается козления, то мы понимаем, что полностью от него избавиться невозможно. Но я не исключаю, что теперь этот эффект выражен слабее. По правде сказать, когда я ехал с полным баком, я чувствовал примерно такие же вертикальные колебания машины, как и прежде.

Наш успех в том, что теперь мы смогли сделать так, что козление не помешало нам снизить дорожный просвет, а с низким дорожным просветом мы определенно стали быстрее. Всегда так бывает, что некоторые трассы подходят нам больше, некоторые меньше. Имола определенно не подошла, а в Майами мы выглядим сильнее».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Андретти нашел аргумент в споре за место в Формуле 1
Предыдущая новость

Андретти нашел аргумент в споре за место в Формуле 1
Следующая новость

Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами

Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами
Больше от
Сергей Иванов
Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые Гран При Майами
Формула 1

Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые

Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту Гран При Майами
Формула 1

Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту

Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость Гран При Майами
Формула 1

Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
В Williams пока не разобрались, чем Элбон отличается от Расселла
Формула 1

В Williams пока не разобрались, чем Элбон отличается от Расселла

«Он отвык работать». Эксперт назвал причину проблем Хэмилтона
Формула 1

«Он отвык работать». Эксперт назвал причину проблем Хэмилтона

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Самое важное:

Льюис отказался выполнять новые правила для украшений
Формула 1 Формула 1

Льюис отказался выполнять новые правила для украшений

Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?
Формула 1 Формула 1

Анализ: по силам ли Red Bull переиграть Ferrari в гонке?

«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом
Формула 1 Формула 1

«Это шутка?». Ф1 приготовилась к сложной гонке из-за проблем с асфальтом

Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.