Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем

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Начиная с предсезонных тестов в Барселоне стало понятно, что с возвращением граунд-эффекта у новых болидов появилась проблема, называемая эффектом «козления». На прямых машина прижимается к трассе, но в этот момент поток воздуха под днищем перекрывается, граунд-эффект исчезает, и сжатая подвеска подкидывает болид вверх, чтобы затем граунд-эффект вернулся, машина снова прижалось и все повторилось.

В результате автомобиль «козлит» – то есть как бы прыгает вверх-вниз. Самые простые способы борьбы с этим – увеличение дорожного просвета и повышение жесткости подвески – ведут к снижению скорости на круге.

Большинство команд уже почти справились с «козлением», но, по словам гонщика Mercedes Джорджа Расселла, к его команде это пока не относится. Именно этим и объясняется то, что Mercedes заметно уступает в скорости Red Bull и Ferrari.

«Дополнительная мощность только создает проблемы, – сказал Расселл после гонки в Джидде. – Потому, что когда мы переводим силовую установку в режим максимальной мощности, то сильнее разгоняемся на прямых, прижим становится сильнее и «козление» только усиливается.

Когда есть возможность открывать DRS, то это помогает снизить прижим на прямых, но когда такой возможности нет, все совсем плохо. Мы все еще стараемся понять причины этой проблемы. Но если мы справимся с «козлением», это решит 99% всех наших трудностей.

У меня нет сомнений в том, что решив эту проблему мы сразу сильно прибавим. Но здесь проще сказать, чем сделать».