Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение Следующая / Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем

Пилот Mercedes отказался спрогнозировать, когда удастся решить проблему

Автор:
, Редактор
Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начиная с предсезонных тестов в Барселоне стало понятно, что с возвращением граунд-эффекта у новых болидов появилась проблема, называемая эффектом «козления». На прямых машина прижимается к трассе, но в этот момент поток воздуха под днищем перекрывается, граунд-эффект исчезает, и сжатая подвеска подкидывает болид вверх, чтобы затем граунд-эффект вернулся, машина снова прижалось и все повторилось.

В результате автомобиль «козлит» – то есть как бы прыгает вверх-вниз. Самые простые способы борьбы с этим – увеличение дорожного просвета и повышение жесткости подвески – ведут к снижению скорости на круге.

Большинство команд уже почти справились с «козлением», но, по словам гонщика Mercedes Джорджа Расселла, к его команде это пока не относится. Именно этим и объясняется то, что Mercedes заметно уступает в скорости Red Bull и Ferrari.

«Дополнительная мощность только создает проблемы, – сказал Расселл после гонки в Джидде. – Потому, что когда мы переводим силовую установку в режим максимальной мощности, то сильнее разгоняемся на прямых, прижим становится сильнее и «козление» только усиливается.

Когда есть возможность открывать DRS, то это помогает снизить прижим на прямых, но когда такой возможности нет, все совсем плохо. Мы все еще стараемся понять причины этой проблемы. Но если мы справимся с «козлением», это решит 99% всех наших трудностей.

У меня нет сомнений в том, что решив эту проблему мы сразу сильно прибавим. Но здесь проще сказать, чем сделать».

Читайте также:
Поделились
Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение
Предыдущая новость

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение
Следующая новость

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов
Больше от
Сергей Иванов
В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться

Самое важное:

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов
Формула 1 Формула 1

Ньюи предсказал начало большой войны конструкторов

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем
Формула 1 Формула 1

Расселл: «Козление» – это 99% всех наших проблем

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение
Формула 1 Формула 1

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.