Джордж Расселл в течение двух недель пересел из худшей машины Формулы 1 в лучшую и вернулся обратно – неудивительно, что об этом примечательном эпизоде даже после финиша сезона продолжают вспоминать и болельщики, и сам пилот. На днях в одном из интервью британец вновь затронул тему заметных различий между болидами W11 и FW43.

«Манера езды, которая сложилась у меня в Williams, в чем-то помешала мне, когда я пересел в Mercedes, – рассказал гонщик. – Mercedes позволяет делать почти все, что ты можешь захотеть от гоночной машины. И ты сразу чувствуешь это. Когда ты за рулем Mercedes, то ты управляешь автомобилем. А вот в случае с Williams порой, наоборот, машина заставляет тебя делать что-то определенным образом – и никак иначе.

Так что, адаптация, подстраивание себя под машину – важный момент. Если кто-то «набил руку» на Mercedes – он не может пересесть на Williams и продолжать делать все точно так же.

В любом случае я должен быть благодарен Mercedes за такую возможность и за ту поддержку, которая марка мне оказывает в любых обстоятельствах. Лучший способ достойно отплатить им за эту поддержу – делать то, что от меня требуется, и не позволять каким бы то ни было обстоятельствам сбить меня с пути».